Il Mondiale Motocross 2026 torna protagonista questo fine settimana a Riola Sardo con il quarto round del campionato MXGP e MX2. L'evento, valido come Gran Premio di Sardegna, si terrà tra sabato 11 e domenica 12 aprile, promettendo sfide intense. Il giovane siciliano Andrea Adamo guida la pattuglia italiana degli outsider, affiancato da Mattia Guadagnini, Alberto Forato, Andrea Bonacorsi e il promettente Ferruccio Zanchi, al suo debutto assoluto nella categoria MXGP.

Equilibrio nella classe regina e i favoriti sulla sabbia

La classe regina si presenta con una classifica di estremo equilibrio: i primi sei piloti sono racchiusi in soli ventitré punti dopo i primi tre GP, segno di una stagione combattuta.

In testa c’è il giovane fenomeno belga Lucas Coenen con 136 punti, seguito dall’olandese Jeffrey Herlings, terzo con 124 punti. Entrambi hanno già registrato uno “zero” nelle gare lunghe. Tra i favoriti per la vittoria a Riola Sardo figurano anche Tom Vialle, Romain Febvre, Calvin Vlaanderen, il pluricampione Tim Gajser e Maxime Renaux, tutti pronti a dare battaglia.

Gli outsider italiani e l'atteso debutto di Zanchi

Nel gruppo degli outsider spicca Andrea Adamo, settimo in campionato, con un ottimo rendimento soprattutto nelle manche brevi del sabato. La pattuglia azzurra include anche i più esperti Mattia Guadagnini e Alberto Forato. Un gradito ritorno è quello di Andrea Bonacorsi, reduce da un infortunio patito nella tappa inaugurale in Argentina.

Grande attesa anche per il debutto assoluto in MXGP del giovane toscano Ferruccio Zanchi, classe 2006, anch’egli al rientro dopo un periodo di stop per problemi fisici.

Il circuito di Riola Sardo: sabbia e precedenti

Il Gran Premio di Sardegna si disputa sul rinomato circuito "Le Dune" di Riola Sardo, un tracciato caratterizzato da sabbia profonda e particolarmente impegnativo. Queste condizioni favoriscono i piloti esperti su questo tipo di terreno, come Jeffrey Herlings, noto per la sua velocità sulla sabbia. Anche Lucas Coenen arriva a questo appuntamento forte di una recente vittoria in Svizzera, che lo ha rilanciato in classifica. Per quanto riguarda gli italiani, Andrea Adamo ha già dimostrato il suo valore su questo circuito, avendo conquistato un terzo posto assoluto in MX2 lo scorso anno.

Andrea Bonacorsi, inoltre, torna su un tracciato dove ha già ottenuto buoni risultati in passato, mentre Mattia Guadagnini e Alberto Forato si presentano con l'esperienza accumulata, pronti ad affrontare le sfide della sabbia sarda.