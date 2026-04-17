La stagione europea dei club italiani si è chiusa con un bilancio drammatico e una musica stonata: nessuna squadra di Serie A è riuscita a raggiungere le semifinali nelle competizioni continentali, un evento che non si verificava da ben 39 anni. Le “sette sberle” subite dal Bologna contro l'Aston Villa e la vittoria amara della Fiorentina sul Crystal Palace hanno segnato la conclusione di un'annata disastrosa, respingendo il calcio italiano alla frontiera delle coppe.

Il disastro europeo: Bologna e Fiorentina fuori

Il Bologna ha subito una pesante sconfitta per 4-0 in casa dell’Aston Villa, chiudendo così la sua avventura in Europa League.

Un risultato netto, maturato in gran parte nei primi 45 minuti, che ha messo fine alle speranze emiliane. La Fiorentina, pur vincendo 2-1 contro il Crystal Palace al Franchi, è stata eliminata dalla Conference League a causa del passivo di 0-3 rimediato nella gara d’andata. Un successo effimero che non è bastato a ribaltare un ostacolo troppo alto. Questi risultati segnano la fine della partecipazione italiana alle semifinali nelle tre principali coppe europee, confermando un'assenza che non si registrava da quasi quattro decenni.

La Serie A si concentra sulla volata Champions

Con la pratica scudetto ormai semi archiviata a favore dell’Inter, che guida con nove punti di vantaggio sul Napoli, l’attenzione della Serie A si sposta interamente sulla corsa Champions.

La volata coinvolge Milan, Juventus, Como, Roma e Atalanta, con 18 punti ancora a disposizione nelle ultime sei giornate. La Juventus prova a fortificare il quarto posto, conquistato con le unghie e con i denti, ricevendo un cliente scomodo come il Bologna, reduce dalle dispendiose ma infruttuose fatiche europee.

Il Milan, da potenziale aspirante allo scudetto, si ritrova invece a guardarsi alle spalle per non compromettere il terzo posto. Il tecnico Allegri, tentato da un’esperienza sulla panchina della nazionale, sembra aver perso molte certezze, con la squadra che appare svuotata e senza bussola. L’attacco rossonero è in crisi per l’evanescenza di Leão e il momento negativo di Pulisic. All’orizzonte c’è una gara teoricamente facile, ma il tecnico vuole cacciare i fantasmi del passato, come la fatal Verona che i tifosi rossoneri meno giovani ricordano ancora con terrore.

Altri temi caldi riguardano la cruciale sfida Roma-Atalanta, un vero e proprio resa dei conti in stile western tra Gasperini e Ranieri, con il primo che ha scaricato sull’ex tecnico la responsabilità delle tensioni ("La sua intervista è una sorpresa incredibile, mai tra di noi ci sono stati questi toni"). La lotta salvezza vede Cremonese e Lecce malinconicamente bloccate a 27 punti, con quattro sconfitte nelle ultime cinque gare, cercando di fuggire dal terzultimo posto. Il Napoli, dopo il deludente pari con il Parma, torna al Maradona per blindare almeno il secondo posto contro la Lazio, il cui pensiero fisso è la semifinale di Coppa Italia. L’Udinese prova a salire al nono posto ospitando il Parma, mentre il Pisa, ormai rassegnato al ritorno in Serie B, riceve il tranquillo Genoa.