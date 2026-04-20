Il tennista Carlos Alcaraz, attuale numero due del ranking ATP, ha manifestato forti incertezze riguardo alla sua partecipazione al prossimo Roland Garros, uno degli appuntamenti più attesi della stagione sulla terra battuta. L'atleta murciano, che ha già dovuto rinunciare ai prestigiosi tornei di Barcellona e Madrid a causa di un infortunio al polso destro, è stato avvistato a Madrid in occasione dei Laureus Awards con un vistoso tutore al braccio. Le sue dichiarazioni non lasciano spazio a facili ottimismi, evidenziando la complessità della situazione: “Il prossimo test sarà cruciale.

Stiamo cercando di fare tutto il possibile affinché vada bene”, ha affermato, sottolineando l'impegno massimo per un recupero ottimale e la speranza di poter tornare in campo il prima possibile.

Aggiornamenti sull'infortunio e le parole del tennista

Alcaraz ha fornito dettagli sulle sue condizioni attuali, spiegando di essere in attesa di ulteriori esami medici previsti per i prossimi giorni. Questi accertamenti saranno fondamentali per definire l'esatta entità dell'infortunio al polso e i successivi passi da intraprendere nel percorso di riabilitazione. “Sto cercando di essere molto paziente in questi giorni, ma comunque stiamo bene”, ha dichiarato il giovane campione, mostrando una certa serenità nonostante il periodo difficile.

Ha poi aggiunto, con un tono che rivela la frustrazione per l'attesa: “Stiamo aspettando un po’, abbiamo alcuni esami in programma nei prossimi giorni e da lì vedremo com’è l’infortunio e quali saranno i prossimi passi. Per il momento cerco di rimanere positivo e su di morale, anche se questi giorni sembrano non finire mai”. L'obiettivo primario rimane recuperare al meglio per affrontare gli impegni futuri con la massima forma fisica.

La corsa contro il tempo per il Roland Garros

Le recenti rinunce ai tornei di Barcellona e Madrid hanno già evidenziato la serietà e la persistenza della situazione legata all'infortunio. La presenza di Alcaraz agli Internazionali d’Italia, un altro appuntamento chiave sulla terra rossa, appare ora molto improbabile, spostando l'attenzione e le speranze dei tifosi completamente sul Roland Garros.

La sua partecipazione al prestigioso torneo parigino si configura come una vera e propria corsa contro il tempo. Il tennista ha espresso la sua profonda speranza di un pronto rientro: “Ojalá podamos estar lo antes posible” (Speriamo di poter esserci il prima possibile), ha affermato con determinazione. Il prossimo test medico sarà dunque l'elemento decisivo per sciogliere ogni riserva sulla sua presenza sulla terra rossa di Parigi, un verdetto atteso con grande ansia da tutto il mondo del tennis.