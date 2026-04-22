Il giovane talento del tennis mondiale, Carlos Alcaraz, sta attraversando un periodo di stop forzato a causa di un infortunio al polso. Questo lo ha costretto a ritirarsi dal torneo ATP 500 di Barcellona prima degli ottavi di finale e a rinunciare anche al prestigioso Masters 1000 di Madrid. Nonostante la delusione per aver perso lo status di numero 1 ATP dopo la finale del Masters 1000 di Montecarlo contro Jannik Sinner, Alcaraz ha sorpreso tutti svelando un obiettivo personale che va oltre i campi da tennis: migliorare nel golf.

Attualmente con un handicap di circa 12, il tennista spagnolo ha dichiarato di voler raggiungere un handicap 5 entro la fine dell'anno.

“Ho fissato per me stesso un obiettivo personale per la fine dell'anno: provare a essere un handicap 5 nel golf”, ha spiegato Alcaraz, sottolineando l'importanza di questa nuova sfida. Lo spagnolo ha anche scherzato su una possibile competizione con Andy Murray, affermando che, una volta raggiunto il nuovo livello, sarà pronto a batterlo.

La nuova autonomia e la gestione della pressione

Un altro aspetto centrale per Alcaraz è stata la recente separazione dal suo storico allenatore, Juan Carlos Ferrero. Il tennista ha raccontato di avere ora una “voce in squadra”, potendo esprimere liberamente le proprie esigenze, decidere quando fermarsi o quando allenarsi. Questa nuova autonomia gli permette di gestire la pressione con maggiore calma e naturalezza, godendosi il gioco in modo più sereno rispetto al passato.

Alcaraz ha sottolineato come la possibilità di avere un ruolo più attivo nelle decisioni del suo team sia stata fondamentale per affrontare con maggiore tranquillità questo periodo di cambiamento e di recupero fisico.

Il golf come rifugio e stimolo competitivo

Per Alcaraz, il golf rappresenta molto più di un semplice passatempo. “Il golf mi permette di competere principalmente contro me stesso e contro il campo. Vedo se riesco a battere il mio record di colpi, se riesco ad abbassare il mio handicap. È una sfida continua, e più vedo miglioramenti, più mi appassiona”, ha spiegato. Il giovane spagnolo ha anche evidenziato come il golf sia uno sport che non comporta rischi di infortuni gravi e che offre un ambiente rilassante, immerso nella natura, dove può concentrarsi solo su se stesso.

Alcaraz ha raccontato che, quando gioca a golf, riesce a staccare completamente dalla pressione del circuito tennistico, focalizzandosi unicamente sul prossimo colpo. “Durante una partita non penso ad altro. A volte mi capita di dimenticare impegni perché sono totalmente immerso nel gioco”, ha aggiunto. La rivalità amichevole con Andy Murray rappresenta un ulteriore stimolo: “Se giochiamo uno contro uno, per ora lui è avanti. Ma raggiungerò il suo livello e lo batterò”, ha detto sorridendo, mostrando la sua innata competitività.

In attesa di tornare protagonista sui campi da tennis, Alcaraz si dedica con determinazione a questa nuova sfida personale, trovando nel golf un prezioso equilibrio tra competizione e benessere mentale.