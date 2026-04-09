Carlos Alcaraz ha dovuto faticare più del previsto per superare Tomas Martin Etcheverry nel Masters 1000 di Montecarlo, ma è riuscito ad avanzare ai quarti di finale. Il numero uno del mondo si è imposto in tre set, con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3, al termine di una sfida durata oltre due ore e venti minuti. Dopo aver dominato il primo parziale, lo spagnolo ha subito la reazione dell’argentino nel secondo set, perdendo il feeling con il match e trovandosi costretto a lottare punto su punto nella frazione decisiva.

La frazione decisiva ha visto il campione spagnolo affrontare momenti delicati, tra cui un paio di palle break tra il quarto e il settimo game.

Nonostante le difficoltà, Alcaraz ha dimostrato grande solidità mentale, mantenendo la calma e chiudendo l'incontro. A fine partita, ha commentato: «Sono queste le partite importanti, quando all'improvviso perdi il feeling e finisci per vincere. Sono contento di aver salvato una partita che avevo sotto controllo e che alla fine si è complicata: mi dà molta fiducia e ora punto al prossimo turno».

Il prossimo avversario: Alexander Bublik

Nei quarti di finale, Alcaraz si troverà di fronte il kazako Alexander Bublik, attuale undicesimo nel ranking ATP. I due tennisti non si sono mai affrontati in un match ufficiale, avendo condiviso il campo solo per un allenamento. In vista della sfida, Alcaraz ha espresso curiosità: «Vedremo chi avrà la miglior palla corta.

Non abbiamo mai giocato e ci siamo allenati solo una volta».

Bublik giunge a questo cruciale appuntamento dopo aver superato il ceco Jiri Lehecka. Si preannuncia un avversario imprevedibile, noto per il suo stile di gioco vario e la capacità di sorprendere anche i rivali più quotati. Il confronto tra i due promette spettacolo, con un'attenzione particolare alle soluzioni tecniche come la palla corta, un colpo su cui entrambi i giocatori fanno molto affidamento.

Alcaraz e la corsa al numero uno

La vittoria su Etcheverry è fondamentale per Alcaraz, che si mantiene così in corsa per difendere la sua posizione di vertice nel ranking mondiale, detenuta da ventidue settimane consecutive. Il successo è giunto nonostante una prestazione non sempre impeccabile, evidenziata da ventuno errori non forzati con il rovescio.

Tuttavia, la sua capacità di reagire nei momenti cruciali ha ribadito la crescita mentale del giovane spagnolo, che vanta ora venti quarti di finale raggiunti nei Masters 1000 prima di compiere ventitré anni, un traguardo che lo pone accanto a leggende come Nadal e Djokovic.

La prossima sfida con Bublik si configura come un passaggio cruciale sia per la corsa al titolo sia per la difesa del primato mondiale, con Jannik Sinner che rimane l'avversario più diretto nella lotta per la vetta. Alcaraz, forte di una striscia positiva sulla terra battuta, è determinato a proseguire il suo cammino a Montecarlo, pienamente consapevole che ogni partita può rivelarsi decisiva per le sorti della sua stagione.