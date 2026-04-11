La finale più attesa all'ATP Masters 1000 di Montecarlo vedrà sfidarsi Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, due dei maggiori protagonisti del circuito tennistico. In palio non ci sarà solo il prestigioso titolo del torneo, ma anche la possibilità di conquistare la vetta del ranking mondiale. Alla vigilia di questo confronto diretto, il tennista spagnolo ha condiviso le sue riflessioni, rivelando di aver studiato attentamente il rivale italiano, analizzando i suoi progressi e ammettendo: “Ho guardato i suoi video, so cosa ha migliorato”.

Alcaraz ha infatti dichiarato di aver guardato i video delle partite di Sinner per comprendere a fondo i suoi progressi: “Sarà la nostra diciassettesima partita, lo conosco piuttosto bene.

Ho guardato le sue partite, so in cosa è migliorato e cosa sta facendo bene. Non c’è un favorito contro di lui, posso perdere contro di lui su qualsiasi superficie. Stiamo dimostrando grande costanza”. Una chiara ammissione della forza dell'azzurro e della parità in campo, che rende ogni loro incontro imprevedibile e senza un esito scontato.

Rivalità e crescita reciproca

Il tennista iberico non ha nascosto la possibilità di una sconfitta, sottolineando l'importanza dell'apprendimento in ogni match: “Non siamo supereroi, anche noi perdiamo delle partite. Ogni volta che giochiamo l’uno contro l’altro, alziamo il nostro livello al massimo. Ogni volta che perdiamo, impariamo e torniamo più forti per il torneo successivo”.

Una filosofia che evidenzia la mentalità di un vero campione, capace di trarre insegnamento anche dalle battute d'arresto per migliorare costantemente.

Alcaraz ha poi aggiunto una riflessione sulla versatilità necessaria nel tennis moderno: “Un vero campione è colui che sa giocare bene su qualsiasi superficie”. Parole che rafforzano il rispetto per Sinner e la consapevolezza che la sfida sarà aperta, senza un esito scontato, proprio per la qualità e la costanza dimostrate da entrambi, confermando che non c'è un favorito in questo attesissimo scontro.

L'analisi di Alcaraz sui miglioramenti di Sinner

In un'altra occasione, Carlos Alcaraz ha analizzato più nel dettaglio i progressi di Jannik Sinner, concentrandosi in particolare sull'efficacia delle sue palle corte: “Sto vedendo Jannik fare sempre delle palle corte più belle.

È bravo, le sta facendo davvero bene, non so se ha visto miei video, sono contento che lui stia facendo cose diverse perché questo mi spinge a migliorarmi e anche a fare cose diverse”. Un'osservazione che rivela come il gioco in evoluzione di Sinner sia di stimolo anche per il campione spagnolo.

Alcaraz ha inoltre espresso ammirazione per l'aggressività di Sinner in campo e per i notevoli progressi compiuti al servizio: “Essere aggressivo in campo come lui, il modo nel quale approccia e colpisce la palla nel punto migliore della racchetta. E poi il servizio, è migliorato tantissimo, sia la prima che la seconda”. Queste dichiarazioni confermano il clima di reciproca stima tra i due atleti, entrambi proiettati verso una crescita continua attraverso il confronto diretto ai massimi livelli del tennis mondiale.