Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha fornito una risposta chiara e inequivocabile riguardo alla sua possibile candidatura come commissario tecnico della Nazionale. Alla vigilia della cruciale sfida contro l’Udinese, Allegri ha frenato le speculazioni, affermando: “Prima dell'allenatore devono scegliere il presidente, poi da lì decideranno…”. Con queste parole, l'allenatore ha rimandato ogni valutazione futura, sottolineando come la scelta del prossimo CT azzurro sia intrinsecamente legata alla nomina della nuova guida della Federazione.

La posizione di Allegri sulla panchina azzurra

La dichiarazione è stata rilasciata durante la consueta conferenza stampa pre-partita, dedicata alla presentazione dell'incontro con l'Udinese, in programma il giorno seguente. Allegri ha voluto precisare con fermezza che la questione della guida tecnica della Nazionale non può e non deve essere affrontata prima che venga definito il vertice della Federazione. Questa posizione evidenzia una precisa volontà di non inserirsi in dinamiche decisionali che, al momento, non dipendono direttamente da lui, preferendo attendere l'evoluzione del quadro dirigenziale.

Il ruolo chiave del presidente federale

Le affermazioni di Allegri mettono in luce l'importanza strategica del presidente della Federazione nella definizione della direzione tecnica della Nazionale.

La sua risposta non solo declina una potenziale candidatura immediata, ma suggerisce anche una profonda comprensione delle gerarchie e dei processi decisionali all'interno del calcio italiano. L'allenatore del Milan, con la sua esperienza, sottolinea implicitamente come la visione e le priorità del presidente siano fondamentali per delineare il profilo e le caratteristiche del futuro selezionatore, influenzando così le scelte tecniche e programmatiche a lungo termine.

Le precedenti dichiarazioni e il focus sul Milan

Non è la prima volta che Massimiliano Allegri affronta il tema della Nazionale con una certa cautela e lucidità. In una precedente conferenza stampa, aveva già espresso il suo punto di vista, dichiarando: “Io ct della Nazionale?

Ho iniziato un lavoro con il Milan e bisogna restare concentrati sul nostro obiettivo, ovvero sul tornare in Champions League. Non è un discorso di ct, però. Sono gli organi di competenza che devono esaminare cosa c’è da fare da oggi fino al 2034. Sono al Milan, voglio restare al Milan e spero di essere qui a lungo. Per la Nazionale, ripeto, non è tutto da buttare. Anche quando le cose non vanno bene c’è sempre qualche cosa dalla quale ripartire”.

In quell'occasione, Allegri aveva ribadito la sua piena dedizione al progetto Milan, ponendo l'accento sulla necessità di una visione a lungo termine per il calcio italiano nel suo complesso. La sua priorità rimane il raggiungimento degli obiettivi con il club rossonero, in particolare il ritorno nella massima competizione europea.

Le sue parole confermano una coerenza di intenti: la concentrazione sul lavoro attuale e la consapevolezza che le decisioni future per la Nazionale richiedano un'attenta pianificazione e una chiara leadership federale.