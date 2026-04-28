Allyson Felix, icona dell'atletica leggera e atleta più decorata nella storia dei Giochi Olimpici, ha annunciato il suo sorprendente ritorno in pista. L'obiettivo dichiarato della campionessa statunitense è ambizioso: partecipare ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Questa decisione segna un nuovo capitolo nella sua già leggendaria carriera, dopo aver già conquistato ben undici medaglie olimpiche.

Felix, che aveva concluso la sua attività agonistica dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020, ha rivelato che la prospettiva di gareggiare nella sua città natale, Los Angeles, rappresenta una motivazione irresistibile e unica.

"Non avrei mai immaginato di poter avere questa opportunità, ma Los Angeles è la mia casa e l'idea di correre davanti alla mia famiglia e ai miei amici mi emoziona profondamente", ha dichiarato l'atleta, esprimendo un forte legame personale con l'evento. La sua scelta è stata accolta con grande entusiasmo nel mondo dello sport, che vede in lei un simbolo di determinazione, resilienza e longevità agonistica.

Una carriera leggendaria e un ritorno atteso

Allyson Felix è universalmente riconosciuta come una delle più grandi velociste di tutti i tempi. La sua bacheca vanta un impressionante numero di undici medaglie olimpiche, un record che la rende l'atleta donna più medagliata nell'atletica leggera ai Giochi.

Dopo il suo ritiro, annunciato in seguito alle Olimpiadi di Tokyo, Felix si era dedicata a importanti progetti personali e all'attività di advocacy per i diritti delle atlete madri, dimostrando il suo impegno anche fuori dalla pista. Il suo ritorno alle competizioni rappresenta dunque un evento di notevole rilievo per l'intero panorama sportivo internazionale, attirando l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

La campionessa ha chiarito che la preparazione per un evento di tale portata richiederà un impegno e una dedizione totali, ma si è detta pienamente pronta ad affrontare il percorso con la stessa incrollabile determinazione che l'ha sempre contraddistinta. "So che sarà una sfida difficile, ma sono pronta a dare tutto quello che ho", ha ribadito Felix, sottolineando la sua consapevolezza delle difficoltà ma anche la sua fiducia nelle proprie capacità.

Los Angeles 2028: la sesta Olimpiade all'orizzonte

La decisione di Allyson Felix di puntare ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 assume un significato particolarmente profondo, dato che l'evento si terrà nella città che le ha dato i natali e dove è cresciuta. L'atleta ha già iniziato a delineare il suo programma di preparazione, pienamente consapevole delle complessità legate al ritorno alle competizioni di alto livello dopo un periodo di pausa. Tuttavia, la sua vasta esperienza e la sua rinomata determinazione sono considerate fattori cruciali per affrontare con successo questa nuova e avvincente avventura sportiva.

Il potenziale ritorno di Felix per la sua sesta Olimpiade è stato accolto con vivo interesse.

Il suo esempio continua a essere una fonte di ispirazione per giovani atleti in tutto il mondo, confermando il ruolo centrale e duraturo che Allyson Felix ha avuto e continua ad avere nell'atletica mondiale.