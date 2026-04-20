La prima tappa del Tour of the Alps 2026 ha preso il via da Innsbruck, con arrivo nella medesima località dopo 144,2 chilometri. L'attenzione è puntata sui due italiani più attesi, Lorenzo Finn e Giulio Pellizzari, pronti a misurarsi in questo appuntamento cruciale del calendario internazionale, un test fondamentale in vista dell'imminente Giro d'Italia. Il Tour of the Alps, giunto alla sua quarantanovesima edizione, si conferma un evento immancabile, offrendo un percorso impegnativo ideale per valutare la condizione fisica dei corridori.

La frazione inaugurale si snoda interamente in territorio austriaco, ricalcando in parte il percorso dei Mondiali 2018.

Dopo una prima parte pianeggiante con due sprint intermedi (Flauring e Kematen), i ciclisti affrontano un primo circuito di 24 chilometri, caratterizzato dalla doppia ascesa al Mieminger Plateau. Successivamente, il gruppo si dirige verso un secondo circuito di circa 18 chilometri, anch'esso da ripetere due volte, che include l'impegnativo strappo di Götzens (4 km al 7%) e un breve segmento in salita verso Axams. Le ascese finali si concludono circa 30 km prima dell'arrivo, rendendo il finale imprevedibile.

I protagonisti e la situazione di gara

Giulio Pellizzari si presenta con l'obiettivo di essere protagonista per il successo finale e di affinare la preparazione per la Corsa Rosa, dove sarà capitano della sua squadra.

Punta a riportare l'Italia sul gradino più alto del podio, tredici anni dopo il trionfo di Vincenzo Nibali nel 2013. Al suo fianco, l'altro alfiere azzurro della Red Bull – BORA – hansgrohe, Lorenzo Finn, campione del mondo Under 23, lavorerà per il compagno ma non esclude di cercare un successo di tappa.

Tra i rivali più accreditati per la vittoria finale e di tappa figurano il britannico Tom Pidcock (secondo alla Milano-Sanremo, al rientro dopo una caduta al Giro di Catalogna), l'australiano Michael Storer (vincitore dell'edizione precedente), l'olandese Thymen Arensman e il colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers), il canadese Derek Gee (Lidl-Trek) e l'australiano Ben O’Connor (Team Jayco AlUla).

Per la vittoria di tappa, in caso di assenza dei big, potrebbero emergere Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team), Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL), Sean Quinn (EF Education – EasyPost) e Paul Double (Team Jayco AlUla).

La cronaca live della corsa, partita ufficialmente alle ore 11:55, segnala tre uomini all'attacco: Emanuel Zangerle e Tobias Nolde del Team Vorarlberg, insieme a Josef Dirnbauer (Austria). Il terzetto guida la corsa con un vantaggio di 4’30” sul gruppo principale, che mantiene il controllo in attesa delle fasi decisive.

Copertura televisiva e prospettive

La tappa è trasmessa in diretta su Rai Sport ed Eurosport dalle 13:35 alle 15:30, con arrivo previsto intorno alle 15:15. È possibile seguirla anche in streaming su RaiPlay e Discovery+.

La lotta per la prima maglia di leader della classifica generale si preannuncia serrata, con i principali contendenti pronti a sfruttare ogni occasione per mettersi in evidenza e delineare le gerarchie della corsa in vista delle prossime tappe.