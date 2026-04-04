Le semifinali dei playoff dell’Alps Hockey League 2025‑2026 hanno regalato emozioni contrastanti per le formazioni italiane. Il Gherdeina ha celebrato un’importante vittoria in trasferta, espugnando il ghiaccio dell’EK Die Zeller Eisbären, mentre il Merano ha subito una sconfitta casalinga contro il KHL Sisak, in due gare-5 decise entrambe all'overtime e caratterizzate da continui ribaltamenti nel punteggio.

Il Gherdeina espugna Zell am See e si porta in vantaggio nella serie

In una gara-5 ricca di colpi di scena, il Gherdeina ha dimostrato grande carattere, imponendosi per 3-4 sul difficile ghiaccio dello Zell am See.

La partita ha visto gli austriaci partire con decisione, portandosi in vantaggio per 2-0 tra il primo e il secondo periodo. Tuttavia, la reazione del Gherdeina non si è fatta attendere: Moncada ha riaperto i giochi prima del secondo intervallo, fissando il punteggio sul 2-1. Nel terzo e decisivo tempo, Schiavone ha siglato il pareggio, ma Lahoda ha prontamente riportato in vantaggio i padroni di casa. A soli 70 secondi dalla sirena finale, ancora Moncada ha trovato il gol del 3-3, trascinando la sfida all'overtime. Dopo oltre un quarto d’ora di gioco supplementare, è stata la zampata decisiva di Guimond a regalare la vittoria alla formazione italiana, che ora conduce la serie per 3-2, mettendo pressione sull'avversario.

Il Merano cede in casa e si ritrova sotto nella serie

Diverso l'esito per il Merano, che non è riuscito a capitalizzare il fattore campo nella semifinale contro il KHL Sisak, cedendo per 3-4. La partita ha preso il via con un primo periodo equilibrato, conclusosi sullo 0-0. Successivamente, Idzan ha portato in vantaggio i croati, ma Gellon ha risposto prontamente per gli altoatesini. Grazie all’acuto di Claesson, il Merano è riuscito a chiudere il secondo periodo in vantaggio per 1-2. Il terzo tempo è stato un susseguirsi di emozioni: Lesnicar ha pareggiato per il Sisak, ma Fuchs ha riportato avanti il Merano in power-play. L'epilogo è stato amaro per i padroni di casa: a meno di un minuto dalla fine, Larionovs ha trovato il gol del 3-3, forzando l'overtime.

Dopo poco più di due minuti di supplementare, Yeob ha firmato la rete del definitivo 4-3, consegnando la vittoria ai croati, che ora conducono la serie per 3-2.

Precedente scontro: la gara-3 tra Merano e Sisak

Un precedente scontro tra Merano e KHL Sisak, la gara-3 della semifinale, aveva già mostrato la tenacia dei croati. In quell'occasione, il Sisak si era imposto per 4-1 in rimonta, conquistando per la prima volta il vantaggio nella serie. Nonostante il Merano avesse registrato un numero superiore di tiri in porta (41 contro 27), il portiere del Sisak, Vito Nikolic, si era distinto mantenendo la propria porta inviolata. Le reti di Juric e Idzan avevano poi fissato il risultato finale, evidenziando la capacità del Sisak di essere letale anche con meno occasioni.

Prossimi appuntamenti decisivi per la serie

Le gare-6 di entrambe le semifinali si preannunciano decisive e si disputeranno il prossimo 7 aprile. Il Gherdeina giocherà in casa sulla propria pista alle ore 19:30, mentre il Merano affronterà il KHL Sisak alla Meranarena a partire dalle ore 20:00. Entrambe le squadre cercheranno di conquistare la vittoria per portare la serie alla decisiva gara-7 o per chiuderla definitivamente.