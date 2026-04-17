La Amstel Gold Race Ladies Edition, dodicesima edizione della prestigiosa classica femminile, accende i riflettori sulle Classiche del Nord domenica 19 aprile. La corsa, con partenza da Maastricht alle 10:10, si concluderà a Berg en Terblijt intorno alle 14:00, dopo un percorso di 158,2 chilometri. Il tracciato si preannuncia estremamente impegnativo e selettivo, caratterizzato da ventidue cotés e con il celebre Cauberg affrontato per ben tre volte, l'ultima asperità prima del decisivo rush finale.

Le Protagoniste: Olandesi e Contendenti Internazionali

Le atlete olandesi si presentano ai nastri di partenza con i favori del pronostico. Tra le più attese, Demi Vollering (FDJ United‑SUEZ), reduce dal successo al Giro delle Fiandre, torna in gara dopo aver saltato la Roubaix con l'obiettivo di bissare la vittoria nella Classica vallone. Al suo fianco, la connazionale Lorena Wiebes (SD Worx‑Protime), che dopo il sesto posto ottenuto domenica scorsa, cercherà di migliorare il piazzamento dello scorso anno. Il Team SD Worx‑Protime potrà contare anche sulla detentrice del titolo, Mischa Bredewold, e su Anna van der Breggen, rafforzando ulteriormente la squadra di casa.

Il parterre internazionale vede altre atlete pronte a sfidare il dominio olandese.

Al fianco di Vollering, saranno al via l’elvetica Elise Chabbey e la tedesca Franziska Koch, splendida vincitrice della Roubaix. Da seguire con attenzione anche la polacca Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto) e la neerlandese Karlijn Swinkels (UAE Team ADQ), entrambe atlete capaci di fare la differenza su percorsi mossi.

Le Speranze Italiane

La spedizione tricolore, pur priva di punte di diamante del calibro di Elisa Longo Borghini ed Elisa Balsamo, schiera elementi in grado di ben figurare. Le attenzioni sono puntate sul duo Eleonora Camilla Gasparrini e Silvia Persico (UAE Team ADQ), e su Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco), atlete che cercheranno di lasciare il segno in una corsa così prestigiosa.

Il Percorso: Sfide e Momenti Chiave

Il tracciato della Amstel Gold Race Ladies Edition, parte del Women’s WorldTour e prima delle Ardennes Classics, è studiato per creare una selezione naturale e garantire grande spettacolo. Si snoda tra Maastricht e Berg en Terblijt, proponendo un totale di ventidue salite. Il momento clou sarà rappresentato dai tre passaggi sul Cauberg, l'ultima difficoltà di giornata prima di lanciarsi nel rush finale. Il percorso include un circuito finale di circa 17,8 chilometri da ripetere quattro volte, che comprende le ascese di Geulhemmerberg, Bemelerberg e Cauberg, con l’ultima di queste a soli 1,7 chilometri dal traguardo. La vincitrice dell'edizione precedente è stata Mischa Bredewold.