Pur avendo registrato tanti forfait importanti, l'Amstel Gold Race promette comunque una giornata di grande ciclismo per la sua 60° edizione. La più importante classica dei Paesi Bassi è in programma domenica 19 aprile su un percorso di 257 chilometri che prevede la solita sfilza di brevi ma impegnativi strappi. Tra i veri big solo Remco Evenepoel sarà al via, mentre per vari motivi Pogacar, Van der Poel, van Aert, Del Toro e Pidcock allungheranno la lista degli assenti.

Tanti assenti, pronostico tutto per Remco

La marcia di avvicinamento all'Amstel Gold Race è stata scandita purtroppo dai vari annunci di forfait di molti campioni.

Se Pogacar, Van der Poel e van Aert avevano deciso fin dall'inizio della stagione di escludere questa corsa, già vinta da tutti e tre, dai rispettivi programmi, sono poi arrivate le rinunce di Del Toro e Pidcock, reduci da cadute ai Paesi Baschi e al Catalunya. Non ci sarà neanche il fenomeno emergente Paul Seixas, che ha scelto di concentrarsi solo su Freccia Vallone e Liegi Bastogne Liegi per questo suo primo assalto alle classiche delle Ardenne. Tra gli altri infortunati che mancheranno all'intero trittico ci sono anche Ben Healy e Juan Ayuso.

Remco Evenepoel arriva così al via nel ruolo del grande favorito. In molti si attendono uno show del campione olimpico, che potrebbe inscenare una delle sue classiche fughe solitarie.

Assente Pogacar, la UAE cercherà un buon risultato con Benoit Cosnefroy, mentre la Visma sarà guidata da Matteo Jorgenson e la Alpecin dal giovane talento Tibor Del Grosso.

I corridori dell'Amstel Gold Race pic.twitter.com/Nw6fFIoTXA — Alessandro Cheti (@girociclismo) April 18, 2026

La lunga diretta su Eurosport

Tra gli outsider spicca poi il nome di Romain Gregoire, moto adatto a questo percorso a apparso in ottima forma alla Freccia del Brabante. Attenzione poi al terzetto tutto francese della Ineos, Godon - Vauquelin - Laurance, al campione in carica Mattias Skjelmose, che pure non è apparso al top in questa stagione, e a Mauro Schmid. Questo contesto un po' sguarnito di grandi campioni potrebbe lasciare spazio a delle sorprese nella corsa al podio, con l'inserimento anche di qualche corridore italiano.

Al Brabante hanno pedalato bene Edoardo Zambanini e Stefano Oldani, e qui vedremo anche due corridori esperti come Andrea Vendrame e Diego Ulissi.

L'Amstel Gold Race sarà trasmessa in esclusiva da Eurosport, Discoveru Plus e HBO MAx a partire dalle ore 14.55 di domenica 19 aprile. L'arrivo è previsto intorno alle 17.