La seconda tappa italiana del Mondiale MXGP 2026 si è conclusa con il Gran Premio del Trentino a Pietramurata, segnando la fine della prima fase della stagione. Ai piani alti della classifica generale, si profila un duello serrato tra il belga Lucas Coenen e l’olandese Jeffrey Herlings, divisi da soli quattro punti. Seguono a breve distanza Tom Vialle e Tim Gajser, mentre Romain Febvre occupa la quinta posizione.

Per quanto riguarda i piloti italiani, la stagione si sta rivelando complessa ma non priva di segnali positivi. Andrea Adamo, originario di Erice e in sella alla sua KTM, si sta distinguendo come il miglior rappresentante azzurro nella classe regina.

Attualmente occupa la nona posizione in classifica generale con 138 punti, frutto di prestazioni solide soprattutto nei weekend di Svizzera e Sardegna. Tuttavia, Adamo ha mancato l’appuntamento con i punti pesanti nel Gran Premio del Trentino, pur mantenendo un rendimento complessivo in linea con le aspettative per il classe 2003.

Adamo, il riferimento italiano; Guadagnini in cerca di riscatto

Chi, invece, non ha ancora ingranato la giusta marcia è Mattia Guadagnini (KTM). Il nativo di Bassano del Grappa si trova in quattordicesima posizione con 69 punti, con il miglior risultato ottenuto nel weekend spagnolo, dove ha raccolto 22 punti. Per il pilota classe 2002, che sognava una stagione da protagonista, il bilancio finora è inferiore alle aspettative.

La pattuglia italiana, orfana del ritirato Tony Cairoli, sta dunque cercando di ritagliarsi spazio in un campionato sempre più competitivo. Adamo, in particolare, sembra aver trovato una buona intesa con la sua moto e rappresenta la speranza principale per i colori italiani nel Mondiale MXGP 2026.

Herlings trionfa a Pietramurata ed eguaglia il record di Gajser

Il Gran Premio del Trentino ha confermato il grande equilibrio che caratterizza la stagione. Jeffrey Herlings ha conquistato la sua seconda vittoria stagionale, dopo quella ottenuta in Argentina, eguagliando il record di sei successi a Pietramurata detenuto proprio da Tim Gajser. Herlings si è imposto grazie a una rimonta spettacolare nella prima manche, con la quale ha raggiunto e superato la coppia francese Tom Vialle e Romain Febvre, soffiando la vittoria a quest'ultimo.

In Gara 2, Herlings si è posizionato secondo e, nonostante un ultimo sprint andato a vuoto nel tentativo di riprendere Gajser, ha optato per preservare il risultato e portare a casa la vittoria del Gran Premio.

La lotta per il titolo resta apertissima, con Coenen e Herlings separati da un margine minimo e diversi piloti pronti a inserirsi nella corsa al vertice. Per gli italiani, la sfida è continuare a crescere e cercare di avvicinarsi ai migliori, con Andrea Adamo che guida la pattuglia azzurra e Mattia Guadagnini chiamato a una svolta nelle prossime tappe del campionato.