Andrea Kimi Antonelli, giovane pilota Mercedes, affronta una pausa forzata nel Mondiale di Formula 1 dopo un inizio di stagione eccezionalmente brillante. Con vittorie a Shanghai e Suzuka, Antonelli comanda la classifica generale. Il lungo stop interrompe un ritmo di gara che lo vedeva protagonista. L'avvio del campionato ha superato ogni previsione: "L’inizio di stagione è stato sicuramente migliore di quanto molti si aspettassero. Sono consapevole che ora le attese possano essere diverse, ma cerco di mantenere la stessa mentalità delle prime gare: restare concentrato sul lavoro e massimizzare ogni occasione.

Non voglio pensare al risultato finale, avrebbe anche poco senso farlo oggi, ciò che serve è fare il meglio possibile ogni volta che salgo in macchina".

Il rapporto con il compagno di squadra George Russell è solido e collaborativo: "George? C’è grande rispetto tra noi e lavoriamo molto bene insieme. Abbiamo una macchina competitiva e vogliamo entrambi sfruttare questa opportunità, ma allo stesso tempo sappiamo quanto sia importante mantenere un buon equilibrio all’interno della squadra. Il nostro rapporto è solido e credo che resterà così per tutta la stagione". Sulla pausa, il pilota ha spiegato: "Da un lato la sosta è stata utile per riflettere sulle prime gare e capire cosa ha funzionato e cosa migliorare.

Ma, ovviamente, ho cercato di rimanere attivo, tra test su altre vetture e allenamento fisico, ma forse è stata un po’ troppo lunga: mi manca correre. Probabilmente i benefici di questa pausa li apprezzerò più avanti, soprattutto nella parte finale della stagione, per questo era importante sfruttare questo periodo per ricaricarsi e prepararsi fisicamente. Ho usato il simulatore a casa e ho cercato di restare attivo anche guidando altre vetture. È importante staccare un po’ la spina ma anche mantenere il ritmo".

Crescita e gestione della pressione

Nonostante non abbia ancora vent’anni, Antonelli dimostra notevole maturità nella gestione di pressione e aspettative: "Sì, oggi mi sento molto più in controllo.

L’esperienza fatta sui circuiti e nei weekend di gara mi aiuta a gestirmi meglio e a essere più rilassato e sicuro. Tutto questo sarà un aiuto soprattutto sulle piste dove lo scorso anno avevo faticato di più, l’obiettivo è ripartire da Miami allo stesso livello visto in Giappone, o anche meglio. Sono consapevole del supporto che sento crescere intorno a me, ed è molto bello. Ma se si parla di pressione, posso dire che è la stessa di inizio stagione, e come ad inizio stagione resto concentrato sul lavoro che mi aspetta e cerco di rimanere sempre con i piedi per terra".

Il pilota italiano ha ribadito l'utilità della pausa, pur confessando: "È bello stare a casa, ma la pista già mi manca". Antonelli si è mostrato fiducioso nel lavoro del team e negli aggiornamenti previsti per la monoposto, riconoscendo che il lungo stop potrebbe permettere agli avversari, inclusa la Ferrari, di ridurre il divario.

Questa prospettiva non genera preoccupazioni. La stagione riprenderà a Miami, e il pilota si aspetta che i rapporti di forza in pista possano variare, ma resta determinato a replicare l'ottimo rendimento finora espresso e a mantenere un'elevata competitività.