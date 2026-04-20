L'Arabia Saudita ha ritirato la candidatura per ospitare la Coppa del Mondo di rugby del 2035. La decisione, frutto di una revisione strategica del Public Investment Fund (PIF), è confermata dalla mancata presentazione di una manifestazione d'interesse a World Rugby, definitiva per ottobre 2026. Un anno fa, il ministro dello Sport saudita, Abdulaziz bin Turki Al‑Faisal, aveva espresso l'intenzione di candidare il Paese, anche con Qatar ed Emirati Arabi Uniti, ma la proposta non si è concretizzata. Questa scelta ridisegna gli equilibri geopolitici di uno sport in espansione.

Le nuove priorità strategiche saudite

Il ritiro si inserisce nella più ampia revisione strategica legata alla Vision 2030. Il PIF ha avviato una fase di "realizzazione del valore", privilegiando investimenti con ritorni economici più immediati e concentrandosi su progetti domestici. Tra questi, le infrastrutture per il Mondiale di calcio 2034 e lo sviluppo di un circuito di Formula 1 nei pressi di Riyadh.

Iniziative meno redditizie, come il circuito LIV Golf, rischiano di perdere centralità. Il governatore del fondo, Yasir al‑Rumayyan, ha dichiarato che "tutti i progetti di spesa sono sotto revisione", evidenziando la natura dinamica delle priorità. Il rugby, pur non escluso, non rientra tra le priorità immediate del Regno.

La corsa al Mondiale 2035

La rinuncia saudita apre la strada ad altri Paesi interessati alla Rugby World Cup 2035, tra cui Argentina, Giappone e Spagna. Il percorso prevede valutazioni tecniche e l'individuazione di un candidato preferito nel maggio 2027, con ratifica del World Rugby Council nell'autunno dello stesso anno. Il Qatar si conferma attivo nel rugby internazionale, avendo ottenuto l'organizzazione della seconda finale della Nations Championship nel 2028. Con infrastrutture adeguate, guarda alle Olimpiadi del 2036. Per la Coppa del Mondo 2035, l'Arabia Saudita è fuori dai giochi.