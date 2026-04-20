Il Tour of the Alps di ciclismo si è aperto con una giornata interlocutoria e poca azione. La corsa, con partenza ed arrivo a Innsbruck, si è animata negli ultimi cinque chilometri grazie ad un tentativo da finisseur di Thymen Arensman, ben preparato da tutta la Ineos Grenadiers. Il corridore olandese ha sfiorato il colpaccio, ma si è visto superare ormai in piena volata, con il successo andato al giovane toscano Tommaso Dati.

Après avoir repris Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) dans l'ultime ligne droite, Tommaso Dati (Ukyo) a remporté au sprint la 1re étape du #ToTa #TourofTheAlps devant Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) et Florian Stork (Tudor). pic.twitter.com/cGMQjVO5JQ — 🚴 Les Rois du Peloton 🚲 (@LRoisDuPeloton) April 20, 2026

Fuga a tre, il gruppo controlla

Nelle cinque tappa infarcite di salite del Tour of the Alps, questa giornata inaugurale con partenza ed arrivo a Innsbruck proponeva il percorso meno selettivo.

La corsa ha affrontato per due volte la salita di Gotznes, una scalata di circa quattro chilometri al 7%, con l'ultimo scollinamento a poco più di venti dall'arrivo.

Nelle fasi iniziali sono partiti in fuga tre corridori: Tobias Nolde, Josef Dirnbauer e Emanuel Zangerle. Il gruppo ha controllato facilmente la situazione, con la Ineos e la Jayco tra le squadre più presenti in testa.

La corsa è passata via in maniera sonnolenta, senza nessuno spunto sulle due scalate a Gotznes, se non una volata di Ben O'Connor per prendere due secondi di abbuono al secondo passaggio. Davanti Zangerle ha staccato i compagni d'avventura, è stato sul punto di essere ripreso allo scollinamento, poi ha avuto nuovamente un po' di spazio.

Inevitabilmente il gruppo ha finito per inghiottirlo nel finale, quando la Ineos ha dato finalmente un tono più agonistico alla corsa.

Che vittoria per il Team Ukyo!

La squadra britannica ha ben preparato l'attacco di Thymen Arensman su un brevissimo strappo a quattro chilometri dall'arrivo. L'olandese è riuscito a guadagnare qualche decina di metri, ma il gruppo si è riorganizzato velocemente sotto la spinta della Tudor.

Arensman ha visto svanire la sua bella azione nelle ultime centinaia di metri, con il gruppo ormai lanciato in volata, uno sprint un po' strano senza velocisti di prima fascia. Tommaso Dati ha preso la testa e ha respinto il tentativo di rimonta di Tom Pidcock, segnando così un successo di grande valore per la piccola Ukyo.

Al terzo posto si è piazzato Florian Stork, davanti a Gabriele Bessega e Federico Iacomoni.

Domani, martedì 21 aprile, il Tour of the Alps comincerà a salire davvero con l'arrivo a Val Martello che chiamerà allo scoperto i favoriti per la vittoria finale.