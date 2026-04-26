Arthur Fils, giovane talento del tennis francese, ha superato un periodo difficile a causa di una frattura da stress alla schiena che lo ha tenuto lontano dai campi per sei mesi. Dopo un rientro impressionante, con venti vittorie su venticinque partite disputate in soli due mesi, Fils si è affermato come uno dei protagonisti più in forma del circuito. «Penso di giocare meglio ora. Sono migliorato in ogni aspetto: il tennis è migliore, la condizione fisica è migliore, anche la parte mentale è migliore», ha dichiarato Fils a Madrid dopo la vittoria su Emilio Nava.

Il francese ha sottolineato come le difficoltà possano trasformarsi in opportunità: «A volte ci sono momenti difficili, come un infortunio, ma bisogna trovare gli aspetti positivi e lavorare sui piccoli dettagli, ed è quello che abbiamo fatto. Ora sto tornando molto meglio di quando sono partito».

Il percorso di recupero di Fils è stato un esempio di professionalità. Oltre alla riabilitazione, il ventunenne ha affinato la sua tecnica per ridurre lo stress fisico e prevenire futuri infortuni. I risultati sono evidenti: Fils occupa attualmente la quinta posizione nella ATP Live Race to Turin, un traguardo notevole considerando l'assenza nel primo mese della stagione. A Madrid, contro Nava, ha dimostrato pazienza e lucidità, imponendosi con una performance solida e strategica.

«Mi sento sempre meglio in campo, e per una volta sono felice di essere a Madrid», ha aggiunto Fils.

La strategia dietro il successo

Il successo di Fils non è casuale, ma il frutto di scelte ponderate e di un'attenta gestione delle energie. Dopo la diagnosi ricevuta a Miami, dove aveva espresso la necessità di migliorare l'aspetto mentale nei momenti chiave, Fils ha optato per saltare il torneo di Monte-Carlo, arrivando più fresco a Barcellona. «O si inseguono i tornei, oppure ci si prepara correttamente per andare il più lontano possibile», ha spiegato. Questa strategia si è rivelata vincente: a Barcellona ha conquistato il suo primo titolo in diciotto mesi, mostrando una nuova maturità sia in campo che fuori.

Durante la settimana catalana, Fils ha affrontato ogni partita con grande disciplina, evitando sprechi emotivi e concentrandosi esclusivamente sul suo lavoro. «Ho perso molta meno energia. È principalmente quello che stiamo cercando di fare con il team. Restare calmi anche quando si vince. Non troppe emozioni. Questa settimana è andata così. Nessuna grande celebrazione. Vinci, poi torni a lavorare. Se vinci il torneo, allora festeggi. Altrimenti, niente. Così riesco a mantenere molta energia nervosa e ad essere pronto per le ultime partite della settimana».

Consapevolezza e ambizione

Fils ha affrontato avversari di alto livello, dimostrando una crescita costante sia tecnica che mentale. Dopo la vittoria a Barcellona, ha commentato: «Essere tornato a questo livello, nel cerchio dei vincitori, significa molto ed è una sensazione meravigliosa.

Significa che sono tornato. Sono davvero tornato. È passato un anno e mezzo dall’ultimo titolo. E tornare, vincere un titolo così, fa bene. È sempre bello raggiungere semifinali, quarti, finali. Ma vincere, è quello che conta».

Pur consapevole della distanza che lo separa ancora da campioni come Sinner e Alcaraz, Fils mantiene un approccio realistico: «Pensare a loro? Forse più avanti. Sono campioni immensi. Non posso ancora paragonarmi a loro. Non li ho mai battuto in due set, quindi in tre è ancora più difficile da immaginare». Il francese guarda al futuro con determinazione, convinto che la strada intrapresa sia quella giusta per continuare a crescere e raggiungere nuovi, importanti traguardi.