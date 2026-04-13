Dal 14 al 18 aprile, Riccione ospita i Campionati Italiani Assoluti di nuoto, evento cruciale per la stagione e per la selezione della Nazionale in vista degli Europei di Parigi. Tra i protagonisti più attesi figura Thomas Ceccon, che punta agli Europei e si prepara alle selezioni con 50 stile libero e 200 dorso. Ceccon torna in vasca dopo una stagione di scelte tecniche importanti e una recente trasferta in Cina, con l'obiettivo di confermare il valore.

Reduce da buoni riscontri cronometrici nei 50 e 100 dorso e nei 50 e 100 farfalla in Asia, Ceccon sarà impegnato a Riccione in due specialità: i 50 stile libero e i 200 dorso.

La prova nei 50 stile libero è una sperimentazione per migliorare il suo primato personale di 22"33. Il vero banco di prova, tuttavia, saranno i 200 dorso, distanza su cui lavora da stagioni per un salto di qualità internazionale. Il record italiano della specialità è 1’55"71; si valuterà se Ceccon avrà la condizione per avvicinarlo e lanciare un segnale ai rivali.

Gli Assoluti: selezione per gli Europei

La composizione della squadra per gli Europei di Parigi sarà determinata dai risultati degli Assoluti: la qualificazione diretta è garantita a chi vince una gara individuale e nuota sotto i tempi limite nelle finali A. Il direttore tecnico Cesare Butini valuterà le prestazioni di Ceccon anche in relazione alle gare disputate in Asia.

L'evento di Riccione vedrà la partecipazione di 687 atleti da 164 società, con 1.427 presenze gara e 109 staffette, a conferma dell’importanza nel panorama natatorio italiano.

Oltre a Ceccon, tra i protagonisti figurano Gregorio Paltrinieri nei 1.500 stile libero, Simona Quadarella nel mezzofondo e Sara Curtis nelle prove veloci. Attenzione ai giovani emergenti, come Carlos D’Ambrosio, alla prova in vasca lunga. Assenze di rilievo riguardano Nicolò Martinenghi, Ludovico Blu Art Viberti e Costanza Cocconcelli, mentre nei 100 rana Simone Cerasuolo sarà il riferimento principale.

Regolamento e prospettive future

Il regolamento degli Assoluti prevede qualificazione automatica agli Europei di Parigi per i vincitori individuali che nuotano sotto i tempi limite.

Per le staffette, la qualificazione passa dai risultati individuali e dai tempi ottenuti nei 100 e 200 stile libero. Posti aggiuntivi su proposta della Direzione Tecnica. Il Trofeo Settecolli, a giugno a Roma, offrirà un’ulteriore opportunità di qualificazione. L'evento si configura come un laboratorio tecnico per valutare la direzione del movimento azzurro, con attenzione a nuove leve e specialità in transizione.