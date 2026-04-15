La seconda giornata degli Assoluti di nuoto a Riccione ha visto Sara Curtis protagonista assoluta nei 50 dorso femminili. La diciannovenne cuneese, tesserata per Esercito e CS Roero, ha dominato le batterie mattutine, stabilendo il suo nuovo primato personale con un tempo di 27"51. Questo risultato migliora di 39 centesimi il suo precedente record, fissato a 27"90 nella passata stagione, e conferma la sua crescita e determinazione in vasca. Alle sue spalle si sono piazzate Federica Toma (Carabinieri/In Sport) in 28"32 e Chiara Lamanna (Carabinieri/CC Aniene) in 28"47.

Le Altre Gare e i Protagonisti

La mattinata di gare ha visto brillare anche Federico Burdisso, venticinquenne pavese e primatista italiano, che si è imposto nei 200 farfalla con 1'56"40. Dopo aver testato la sua condizione nei 50 metri nella giornata d'apertura, Burdisso ha preceduto Andrea Caomozzi (1'57"66), Alessandro Ragaini (1'57"69) e un "controllato" Alberto Razzetti (1'58"04). Nei 100 farfalla femminili, ben cinque atlete sono scese sotto il minuto. La cuneese Anita Gastaldi (Carabinieri e VO2 Nuoto Torino) ha guidato il gruppo in 59"22, seguita da Paola Borrelli (59"26), Sofia Sartori (personale in 59"35), Viola Scotto di Carlo (59"90) ed Helena Musetti (59"97), quest'ultima per la prima volta in carriera sotto la barriera dei sessanta secondi.

Gli Assoluti di Riccione: Qualificazione Europea e Dettagli dell'Evento

I Campionati Italiani Assoluti di Riccione rappresentano un appuntamento fondamentale per il nuoto nazionale. Oltre all'assegnazione dei titoli tricolori, l'evento è il principale crocevia per la qualificazione agli Europei di Parigi 2026, previsti dal 10 al 16 agosto. La manifestazione, in corso dal 14 al 18 aprile, coinvolge 687 atleti provenienti da 164 società, evidenziando la grande vitalità del movimento natatorio italiano. La giornata di gare è divisa in sessioni mattutine per le batterie e serali, a partire dalle 18:00, per le finali (incluse quelle junior e le staffette). La copertura mediatica è garantita con la diretta TV su RaiSport HD e lo streaming su RaiPlay, entrambi disponibili dalle ore 18:00, permettendo agli appassionati di seguire ogni momento cruciale e l'entusiasmo dei campioni in cerca di un posto sul podio e un pass per la rassegna continentale.