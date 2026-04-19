L'Italia del judo celebra un importante successo agli Europei individuali 2026 di Tbilisi, in Georgia, dove Asya Tavano ha conquistato una preziosa medaglia di bronzo nella categoria dei pesi massimi (+78 kg). L'atleta friulana, ventitreenne, ha così arricchito il bottino azzurro, che chiude la rassegna continentale con un totale di quattro podi.

La giornata conclusiva ha visto Tavano protagonista di una prova di grande carattere. Dopo essere stata fermata ai quarti di finale dalla croata Helena Vukovic, la judoka italiana ha dimostrato resilienza e determinazione nei ripescaggi.

Questa tenacia le ha permesso di accedere alla finalina per il terzo posto, dove ha affrontato l'estone Emma-Melis Aktas.

L'incontro per il bronzo è stato combattuto e si è risolto solo dopo quasi tre minuti di Golden Score, con Tavano che ha prevalso per ippon, sottomettendo l'avversaria tramite soffocamento. Questo trionfo non è un caso isolato per Asya Tavano, che con questa medaglia raggiunge il suo quarto bronzo europeo consecutivo nella categoria Senior, replicando i successi del 2022, 2023 e 2025 e confermando il suo status tra le migliori atlete del continente.

Il bilancio dell'Italia agli Europei di judo

La spedizione azzurra a Tbilisi si è conclusa con un bilancio complessivo di quattro medaglie.

Oltre al bronzo di Asya Tavano, l'Italia ha festeggiato due ori, conquistati da Alice Bellandi e Gennaro Pirelli, e un altro bronzo. Questi risultati hanno permesso alla nazionale italiana di classificarsi al quarto posto nel medagliere generale.

Il risultato si colloca a metà strada rispetto agli otto podi individuali ottenuti nell'edizione precedente di Podgorica. Tuttavia, è significativo notare che nel 2025 la rassegna continentale aveva fruttato un solo titolo, rendendo l'attuale performance con due ori un segnale positivo per il movimento del judo italiano.

Nella stessa giornata, si è svolta anche l'ultima finale dei pesi massimi maschili (+100 kg), che ha visto il georgiano Guram Tushishvili aggiudicarsi la medaglia d'oro.

I bronzi in questa categoria sono stati assegnati al russo Endovitskij e al turco Tataroglu.

Podio femminile +78 kg: tutti i protagonisti

La competizione nella categoria femminile +78 kg, svoltasi all'Olympic Palace di Tbilisi il 19 aprile 2026, ha visto la partecipazione di diciotto atlete provenienti da quattordici nazioni, evidenziando il carattere internazionale e l'alto livello tecnico dell'evento.

Il titolo europeo è stato meritatamente conquistato da Raz Hershko, che ha così ottenuto il suo secondo oro continentale, dimostrando una superiorità indiscussa. La medaglia d'argento è andata alla francese Léa Fontaine, protagonista di un'ottima performance. Accanto ad Asya Tavano, l'altro bronzo è stato appannaggio della francese Romane Dicko, completando un podio di grande prestigio e confermando la forza delle atlete europee in questa impegnativa categoria.