L'Atalanta ha conquistato una vittoria per tre a zero sul campo del Lecce, rilanciando le sue ambizioni europee. La gara di Serie A, valida per la trentunesima giornata, si è disputata al Via del Mare nel giorno di Pasquetta.

Primo tempo: il vantaggio di Scalvini

La partita si è sbloccata al ventinovesimo minuto grazie a Giorgio Scalvini. Ricevuto un assist da De Ketelaere, Scalvini ha dribblato Ndaba in area e ha battuto Falcone con un tiro potente e angolato. Il Lecce ha tentato di reagire, ma ha faticato a creare pericoli.

Ripresa: Krstovic e Raspadori chiudono i conti

All’inizio del secondo tempo, un gol di Ederson è stato annullato per fuorigioco. Poco dopo, al cinquantanovesimo, Nikola Krstovic ha raddoppiato il vantaggio, su assist ancora di De Ketelaere, senza esultare, per rispetto del suo passato a Lecce. Al settantatreesimo, Giacomo Raspadori ha firmato il tris con un tiro sotto la traversa, dopo un controllo su un pallone servito da Pašalić.

Questa vittoria ha permesso all’Atalanta di raggiungere quota cinquantatré punti, portandosi a una sola lunghezza dalla Roma, in zona utile per l'Europa. Il Lecce, invece, è rimasto terzultimo con ventisette punti, subendo la terza sconfitta consecutiva e uscendo tra i fischi del pubblico.

Le formazioni in campo

Per il Lecce, l'allenatore Di Francesco ha dovuto rinunciare a Gallo per infortunio, sostituito da Ndaba. Veiga e Coulibaly, seppur recuperati, sono partiti dalla panchina. A centrocampo Fofana, in attacco Cheddira. L'Atalanta di Palladino ha schierato una difesa a tre (Kolasinac, Scalvini, Djimsiti). De Ketelaere titolare su Samardzic; Krstovic, ex di turno, ha guidato l'attacco.