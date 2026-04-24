A partire da metà settembre, lo Stadio dei Marmi Pietro Mennea tornerà a essere il fulcro dell'atletica leggera a Roma, riaprendo le sue porte e diventando completamente accessibile a tutti, sette giorni su sette. L'annuncio è stato dato da Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, che ha delineato le significative novità previste per l'impianto, situato nel cuore del Parco del Foro Italico.

La riapertura dello storico stadio non si limiterà alla sola fruibilità della pista principale. Sarà infatti realizzato un circuito esterno nell'anello superiore, specificamente progettato per ospitare gare di media e lunga distanza.

Questa iniziativa rappresenta "un segnale concreto di uno sport sempre più libero, inclusivo e senza barriere", come sottolineato da Nepi, evidenziando l'impegno a trasformare l'impianto in un punto di riferimento per l'attività fisica aperta all'intera comunità.

Nuovi servizi e orari estesi per lo sport

Tra le innovazioni introdotte, spicca la possibilità di utilizzare lo Stadio dei Marmi anche nelle ore serali, grazie a una connessione diretta con l'intero Parco del Foro Italico. Per garantire il massimo comfort e sicurezza agli atleti e ai frequentatori, saranno disponibili spogliatoi attrezzati, docce e armadietti. Nepi ha spiegato che si sta lavorando per ampliare le possibilità di utilizzo dell'impianto, consentendo di correre, giocare e allenarsi anche nelle ore serali e in connessione con l'intero Parco del Foro Italico, assicurando i migliori servizi.

Questa riapertura rafforza la vocazione dello Stadio dei Marmi Pietro Mennea come uno dei luoghi simbolo del progetto Sport Illumina e, più in generale, dell'intero Parco del Foro Italico, concepito come spazio aperto, inclusivo e dedicato allo sport per tutti. "Vogliamo che sempre più persone possano viverlo, praticando attività fisica in un contesto unico e accessibile", ha concluso l'amministratore delegato, ribadendo la visione di un impianto al servizio della collettività.

Roma punta ai Mondiali di atletica: la candidatura

In un contesto di crescente attenzione verso lo sviluppo dell'atletica, la capitale italiana ha recentemente formalizzato la propria candidatura per ospitare i Campionati del mondo di atletica leggera del 2029 o del 2031.

La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha ufficialmente inoltrato il dossier alla World Athletics, ottenendo il pieno sostegno del Governo e del ministro per lo Sport. La decisione sulla città ospitante è attesa per settembre. L'ultima volta che l'Italia ha ospitato i Mondiali di atletica risale al 1987, evento che si tenne proprio allo Stadio Olimpico di Roma, un impianto con una lunga storia di grandi eventi sportivi internazionali.