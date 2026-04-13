Il tennista romano Flavio Cobolli si prepara al suo esordio nell’ATP 500 di Monaco, un prestigioso torneo che si disputa sui campi in terra rossa dell’Iphitos Tennis Club. Cobolli, quarta testa di serie e numero tre d’Italia, affronterà nel primo turno il giovane tedesco Diego Dedura, un mancino proveniente dalle qualificazioni e attuale numero 258 del ranking mondiale. L’incontro è in programma sul Court 1, con inizio previsto per le ore 11.00 di martedì 14 aprile.

Per Cobolli, questo appuntamento bavarese rappresenta un’importante occasione di riscatto.

Il ventitreenne romano punta a riscattare le recenti prestazioni sottotono di Montecarlo, dove è stato eliminato al secondo turno da Alexander Blockx. Il torneo offre una chance concreta per accumulare punti preziosi in vista dei prossimi impegni di Roma e Parigi. Il debutto contro Dedura non va sottovalutato: il diciottenne di Berlino ha già dimostrato la sua capacità di sorprendere, come avvenuto proprio a Monaco lo scorso anno, quando, superate le qualificazioni, raggiunse gli ottavi di finale. Divenne il primo classe 2008 a vincere un match ATP, seppur per ritiro dell’avversario. Senza precedenti tra i due, la sfida si preannuncia interessante.

Programma e dove vedere Cobolli-Dedura

Gli appassionati potranno seguire l’incontro tra Flavio Cobolli e Diego Dedura in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix.

Sarà possibile assistere al match anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go, NOW e Tennis TV. Per un aggiornamento costante, sarà disponibile la diretta testuale. Il programma sul campo principale inizierà alle 11.00, con la sfida Cobolli-Dedura a seguire.

Il tabellone e i favoriti a Monaco

Il BMW Open di Monaco vede la partecipazione di un altro azzurro, Luciano Darderi, nel tabellone principale. A guidare il seeding è l’idolo di casa Alexander Zverev, numero tre del ranking e campione in carica (vincitore anche nel 2017 e 2018), reduce dalla semifinale di Montecarlo. La seconda testa di serie è lo statunitense Ben Shelton, numero otto ATP, finalista dodici mesi fa. Inizialmente sorteggiato contro Marton Fucsovics, Cobolli affronterà Dedura a seguito del forfait dell'ungherese per un problema alla spalla.