Il quadro delle semifinali dell'ATP Houston si è definito sulla terra battuta texana. Frances Tiafoe (n.18) ha conquistato l'accesso al penultimo atto dopo una battaglia contro l'australiano Alexei Popyrin (n.45), imponendosi per 3-6, 6-4, 7-6(6). L'americano ha ribaltato l'incontro dopo aver perso il primo set e ha salvato un match point nel tie-break decisivo. Tiafoe ha espresso soddisfazione. Nella semifinale, affronterà il connazionale Tommy Paul (n.21), che ha superato l'argentino Tomas Martin Etcheverry (n.31) con un netto 6-4, 6-2. La parte alta del tabellone ha riservato le sorprese.

Le eliminazioni eccellenti: Shelton e Tien fuori

La testa di serie n.1, Ben Shelton, è stata eliminata dall'argentino Thiago Agustin Tirante (n.83) con il punteggio di 6-7(5), 6-3, 6-4. Shelton ha richiesto un medical timeout per un fastidio al collo o alla schiena. Tirante, con questa seconda vittoria in carriera contro un Top-10, ha manifestato felicità per il successo, frutto del lavoro di squadra e della necessità di rischiare.

Nel derby argentino di semifinale, Tirante affronterà Roman Andres Burruchaga (n.77). Burruchaga ha avuto la meglio sull'americano Learner Tien (n.22) con un doppio 7-5, 6-4. Ha mostrato solidità, convertendo tre delle quattro palle break.

Contesto del torneo e ambizioni dei protagonisti

Il torneo di Houston si conferma palcoscenico di emozioni e colpi di scena. Frances Tiafoe, campione nel 2023, raggiunge la semifinale per il terzo anno consecutivo e punta alla quarta finale di fila. Tommy Paul, suo prossimo avversario, conduce 3-1 nei precedenti. Per Thiago Agustin Tirante e Roman Andres Burruchaga, questa è una grande opportunità: entrambi cercano la prima finale ATP in carriera. Tirante aveva già raggiunto la semifinale a Bastad due anni fa, battendo allora il n.8 Andrey Rublev.

Il torneo prosegue con un mix di conferme e nuove ambizioni, in attesa di scoprire il vincitore sulla terra battuta di Houston.