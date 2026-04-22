Il giovane tennista siciliano Federico Cinà (classe 2007, numero 205 ATP) affronterà il danese Elmer Moller (classe 2003, numero 169) nel primo turno dell'ATP Masters 1000 di Madrid 2026. Cinà accede con una wild card, come lo scorso anno (eliminato da Korda al secondo turno). Inizialmente previsto contro Alex Michelsen, il ritiro di Jack Draper ha modificato gli accoppiamenti, rendendo il californiano testa di serie numero 33.

Moller ha guadagnato il main draw superando le qualificazioni. Nonostante un avvio di stagione difficile, a Madrid ha sconfitto Gaston (6-3, 6-3) e Llamas Ruiz (7-6, 6-3).

Vittorie che gli conferiscono slancio.

Cinà cerca il primo successo stagionale

La sfida contro Moller è un'occasione cruciale per Federico Cinà, che punta al suo primo successo del 2026 in un tabellone principale ATP. L'incontro è l'ultimo match della giornata di mercoledì 22 aprile sul Campo 6. Il programma inizia alle 11.00 con Brooksby-Nava, seguito dagli italiani Bellucci e Sonego, prima dell'esordio di Cinà.

I due tennisti, entrambi alti 1,83 metri, differiscono per età ed esperienza. Elmer Moller (22 anni) ha 140 match con il 56% di vittorie. Federico Cinà (19 anni) conta 75 incontri con la stessa percentuale. Un confronto equilibrato, dove Cinà cercherà di sfruttare la wild card per lasciare un segno.

Pronostici e stato di forma

Le analisi indicano un leggero favore per Federico Cinà (61% di vittoria contro il 39% di Moller, punteggio atteso 2-1). Entrambi i giocatori arrivano con risultati alterni. Moller ha mostrato ottima condizione superando le qualificazioni a Madrid; Cinà ha partecipato a tornei come Madrid, Marrakech e Napoli, senza vittorie di rilievo nei tabelloni principali ATP.

L'incontro è un banco di prova fondamentale per il giovane italiano, che mira a confermare le aspettative e a compiere un salto di qualità nel circuito maggiore.