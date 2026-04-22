Nel pomeriggio del 22 aprile 2026, il tennista italiano Lorenzo Sonego ha fatto il suo esordio all’ATP Masters 1000 di Madrid, affrontando il qualificato serbo Dusan Lajovic. L’incontro, valido per il primo turno e giocato sulla terra rossa spagnola, ha visto l’azzurro partire con il piede sbagliato, trovandosi subito in svantaggio per 0-3. Una partenza decisamente complicata per il piemontese in un match che mette in palio un posto nei 64esimi di finale del prestigioso torneo.

Avvio in salita per Sonego a Madrid

L’incontro ha preso il via dopo il riscaldamento dei due atleti, con Lajovic al servizio, una scelta dettata dal sorteggio vinto da Sonego, che aveva optato per rispondere.

Il serbo ha subito imposto il suo gioco, conquistando il primo game con una prima vincente e portandosi sull'1-0. Sonego ha provato a reagire, ma Lajovic ha continuato a spingere, chiudendo il game con un dritto in contropiede vincente.

Il secondo game ha visto Lajovic ottenere un break cruciale. Sonego ha commesso diversi errori gratuiti, tra cui un rovescio in avanzamento e un dritto in uscita dal servizio che gli è sfuggito di mano. Questi sbagli hanno permesso al serbo di portarsi rapidamente sul 0-40 e di chiudere il game, allungando il vantaggio a 2-0. La difesa del piemontese, in particolare su un dritto inside-in di Lajovic, è risultata inefficace, con la palla che si è spenta in rete.

Nel terzo game, Lajovic ha consolidato il break, portandosi sul 3-0. Nonostante un passante vincente di Sonego da lontanissimo che ha aperto il game, il serbo ha mantenuto il controllo. Un errore di dritto inside-in di Sonego e un rovescio di Lajovic finito sul nastro hanno mantenuto alta la tensione. Lajovic, con i piedi sempre sulla riga di fondo, ha controllato lo scambio, spingendo con il dritto e costringendo Sonego a perdere campo, per poi chiudere con un dritto lungolinea dal centro che ha fissato il punteggio sul 30-30. Il serbo ha poi sfruttato una buona seconda per chiudere il game, sigillando il 3-0 iniziale.

Dinamiche di gioco e precedenti

Gli scambi iniziali hanno mostrato un Lajovic molto solido, capace di controllare il ritmo e di sfruttare le incertezze di Sonego.

L'azzurro ha tentato di cambiare l'inerzia degli scambi alzando la traiettoria del rovescio, ma il serbo ha mantenuto la sua posizione aggressiva sulla riga di fondo, dimostrando grande consistenza. Il recupero di Sonego su un recupero out di Lajovic ha pareggiato i conti in un momento di scambio prolungato, ma non è bastato a invertire la tendenza.

I precedenti tra i due tennisti raccontano di una rivalità equilibrata, con Lorenzo Sonego in vantaggio per 3 a 2 negli scontri diretti. Questi match sono stati spesso combattuti, a testimonianza della parità di forze in campo. L'ultima vittoria di Lajovic risale al 2024 sulla terra rossa di Roma, mentre Sonego aveva trionfato a Stoccolma nel 2023.

Sulla terra battuta, il torinese aveva sconfitto Lajovic nel 2020 a Rio.

Per Sonego, questo torneo di Madrid rappresenta un'opportunità per dare continuità dopo la sua recente partecipazione a Barcellona, dove aveva superato Pedro Martinez prima di essere eliminato da Rublev. Il match contro Lajovic è cruciale per il percorso dell'azzurro, che in caso di vittoria avrebbe affrontato il francese Arthur Rinderknech, testa di serie numero 22. Lajovic, dal canto suo, ha raggiunto il tabellone principale dopo aver sconfitto Matteo Arnaldi nel primo turno del tabellone cadetto, con un punteggio di 6-4 al parziale decisivo e dopo aver vinto il primo set per 6-0.

Il contesto del torneo

Il match tra Sonego, attualmente numero 62 del ranking ATP, e Lajovic, posizionato al 138° posto, si è svolto sul Court 6 della Caja Mágica di Madrid.

L'incontro, programmato per le 11:00 del 22 aprile 2026, ha messo di fronte due giocatori con stili differenti, ma con il serbo che ha saputo imporsi fin dalle prime battute, mettendo in chiara difficoltà l'italiano.