La giornata inaugurale del torneo ATP Monaco 2026 ha visto un debutto vincente per lo statunitense Ben Shelton e l'argentino Francisco Cerundolo. Entrambi hanno rispettato i pronostici e conquistato l'accesso agli ottavi di finale.

Ben Shelton, testa di serie numero due e finalista della passata edizione, ha superato il connazionale Emilio Nava (numero 112 ATP) in due ore e otto minuti con il punteggio di 7-6(4) 3-6 6-3. L'americano ha dimostrato solidità, gestendo i momenti chiave e prevalendo nel set decisivo.

Francisco Cerundolo, testa di serie numero cinque, ha dominato il suo incontro contro il lucky loser indiano Sumit Nagal (subentrato a Jan-Lennard Struff).

L'argentino ha chiuso in un'ora e ventuno minuti con un netto 6-2 6-2, mostrando grande autorità e confermando il suo buon momento di forma.

Le vittorie di Shelton e Cerundolo, ottenute con determinazione, rappresentano un segnale importante per entrambi, che puntano a essere protagonisti nelle fasi avanzate del torneo di Monaco.

Cerundolo: la vittoria su Tsitsipas a Monte-Carlo

Il momento positivo di Francisco Cerundolo è stato evidenziato anche dalla sua recente vittoria al Rolex Monte-Carlo Masters. L'argentino, allora testa di serie numero 16, ha eliminato il tre volte campione Stefanos Tsitsipas con un convincente 7-5, 6-4 al primo turno. Questo risultato ha spinto il ranking di Tsitsipas intorno alla 65ª posizione mondiale, il più basso dal 2018.

La vittoria di Cerundolo è stata una sorpresa significativa, considerando il record di Tsitsipas a Monte-Carlo (22-4 in sette partecipazioni) e la sua imbattibilità prima del terzo turno. Cerundolo, che non aveva mai battuto Tsitsipas nei due precedenti incontri su campi duri (Basilea e Parigi 2024), ha trovato la chiave sulla terra battuta. Dopo aver condotto 4-0 nel secondo set, ha subito la rimonta di Tsitsipas (4-4), ma ha reagito con un nuovo break, chiudendo l'incontro e registrando la sua quindicesima vittoria stagionale nel 2026.

Per Cerundolo, questo successo segna una svolta nei Masters 1000 su terra battuta, dove in precedenza non aveva superato il secondo turno a Monte-Carlo. Un titolo a Buenos Aires e un quarto di finale a Miami (perso contro Alexander Zverev) avevano già mostrato la sua crescita, ma questa vittoria sul grande palcoscenico della terra battuta conferma la sua capacità nelle prove importanti.

Per Stefanos Tsitsipas, la sconfitta chiude un capitolo difficile. Dopo aver vinto Monte-Carlo nel 2024, aveva perso nei quarti di finale nel 2025 contro Lorenzo Musetti, e da allora la sua carriera è stata in declino. Era arrivato a Monte-Carlo classificato al 49° posto, il più basso da anni, e per la prima volta non era tra le teste di serie dal 2018. Precedentemente, al Bastide UTS Nîmes, era stato sconfitto da Andrey Rublev nei quarti di finale; si era ripreso battendo Ugo Humbert nel match di classificazione, ma non è bastato a Monte-Carlo.

Il numero 19 del ranking, Francisco Cerundolo, affronterà ora il vincitore del match tra il tedesco Daniel Altmaier e il ceco Tomas Machac.