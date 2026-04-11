L'ATP Monaco 2026 si prepara a una settimana di grande tennis sulla terra rossa bavarese, dal 13 al 19 aprile. Dopo il Masters1000 di Montecarlo, l'attenzione si sposta in Germania, dove Alexander Zverev, attuale numero tre del mondo, è il principale punto di riferimento del torneo. Il tedesco, che non ha annunciato alcun forfait, è atteso dal pubblico di casa come protagonista assoluto dell'evento.

La lista dei partecipanti vede Zverev in cima all'entry list, seguito dall'americano Ben Shelton e dal kazako Alexander Bublik. Tra i nomi di spicco, grande attesa anche per i due italiani: Flavio Cobolli e Luciano Darderi.

Per Cobolli e Darderi, il torneo di Monaco rappresenta un'opportunità cruciale per ritrovare fiducia e continuità. Le loro recenti prestazioni a Montecarlo sono state caratterizzate da nervosismo e numerosi errori, culminate in un rendimento molto sottotono. L'obiettivo è chiaro: invertire la rotta e arrivare preparati agli appuntamenti chiave della stagione con un carico di fiducia sufficiente. Il romano e l'italo-argentino sono chiamati a dimostrare maggiore lucidità e determinazione rispetto alle ultime uscite.

Il campo di gioco e le speranze azzurre

Oltre ai già citati Zverev, Shelton e Bublik, il tabellone principale include giocatori di calibro come l'argentino Francisco Cerundolo e il francese Arthur Rinderknech, da osservare attentamente per il loro potenziale sulla terra battuta.

La presenza di questi atleti di alto livello sottolinea la competitività del torneo e la volontà dei due azzurri di rilanciarsi in un contesto di alto profilo.

Il torneo di Monaco si conferma così una tappa fondamentale nel percorso di preparazione verso gli eventi più prestigiosi della primavera tennistica. Gli appassionati attendono di vedere se Cobolli e Darderi riusciranno a sfruttare questa opportunità per acquisire quella sicurezza necessaria per affrontare le prossime sfide.

Novità e protagonisti del BMW Open

L'edizione 2026 del BMW Open di Monaco si distingue per importanti novità e un campo di partecipanti di altissimo livello. Accanto al torneo ATP, si terrà l'Allianz Para Trophy, un evento ufficiale dell'UNIQLO Wheelchair Tennis Tour, in programma dal 16 al 18 aprile.

Questa manifestazione è stata elevata alla categoria 500 e introduce per la prima volta la divisione Quad, accogliendo i migliori atleti mondiali del settore, un segno di crescita inclusiva dell'evento.

Il tabellone principale ATP vanta la partecipazione di sette dei primi venti giocatori al mondo. Oltre a Zverev, Shelton, Bublik, Cobolli e Darderi, scenderanno in campo anche Jiri Lehecka, Francisco Cerundolo e Arthur Rinderknech. Tra le wild card principali, spiccano i nomi dei tedeschi Yannick Hanfmann e Jan-Lennard Struff. Nel tabellone di doppio, Alexander Zverev formerà una coppia interessante con Marcelo Melo. Da segnalare il forfait di Taylor Fritz per infortunio, mentre Joao Fonseca e Stefanos Tsitsipas faranno il loro debutto assoluto nel torneo di Monaco.

L'edizione 2026 si preannuncia quindi di altissimo livello, con un'attenzione particolare anche al tennis in carrozzina, che testimonia una crescita costante dell'evento sia dal punto di vista sportivo che inclusivo.