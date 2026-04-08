Il Masters 1000 di Montecarlo prosegue con una giornata cruciale per il tennis italiano, che vede impegnati tre dei suoi principali esponenti. L'evento entra nel vivo con sfide avvincenti.

Sul campo centrale, Matteo Berrettini apre il programma. Dopo aver superato il primo turno per ritiro di Roberto Bautista Agut, il romano affronta un test significativo contro Daniil Medvedev, testa di serie numero sette, un banco di prova importante per le sue ambizioni. Sempre sul Centrale, Lorenzo Musetti, finalista dell'edizione precedente, scende in campo contro il monegasco Valentin Vacherot, in una sfida che cattura l'interesse degli appassionati.

Il programma si completa con l’esordio di Alexander Zverev contro il qualificato Cristian Garin.

Gli altri incontri in programma

La giornata è ricca di appuntamenti anche sugli altri campi. Sul Court des Princes si disputano: Andrey Rublev vs Zizou Bergs, Joao Fonseca vs Arthur Rinderknech, Corentin Moutet vs Casper Ruud. L'italiano Flavio Cobolli affronta Alexander Blockx. Sul Court EA de Massy sono previsti: Jiri Lehecka vs Alejandro Tabilo, Francisco Cerundolo vs Tomas Machac, Tomas Martin Etcheverry vs Terence Atmane, Fabian Marozsan vs Hubert Hurkacz. Il Court 9 è dedicato ai match di doppio.

Dove seguire il torneo

La diretta TV è garantita da Sky Sport Uno (fino alle 19), Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport Mix.

Lo streaming è disponibile su SkyGo, NOW e Tennis Tv. Dirette live testuali dei match principali degli italiani sono disponibili. Il torneo offre programmazione interattiva con contenuti extra per clienti Sky (Sky Sport Plus e Sky Q) e NOW (Extra Match).

Il Masters 1000 di Montecarlo si conferma appuntamento atteso della stagione su terra rossa. La presenza di più tennisti italiani in tabellone conferma il buon momento del tennis azzurro e accende l’interesse del pubblico nazionale.