La coppia italiana formata da Matteo Berrettini e Andrea Vavassori si appresta a scendere in campo per gli ottavi di finale del torneo di doppio al Masters 1000 di Montecarlo. L'impegno li vedrà affrontare il finlandese Harri Heliövaara e il britannico Henry Patten in una sfida che si preannuncia intensa.

Per Berrettini, la situazione è particolarmente impegnativa, dato il suo contemporaneo impegno nel torneo di singolare. Nel doppio, l'azzurro è subentrato a Simone Bolelli, assente per motivi familiari, permettendo così a Vavassori di partecipare alla competizione.

Questa dinamica aggiunge un elemento di interesse alla loro performance.

Gli avversari, Heliövaara e Patten, arrivano a Montecarlo con un pedigree importante, avendo raggiunto la finale del Masters 1000 di Miami, dove sono stati sconfitti proprio da una coppia italiana. Sono inoltre considerati i favoriti nel Principato, essendo le terze teste di serie del tabellone. Nonostante ciò, Berrettini e Vavassori hanno già dimostrato una notevole intesa nel turno precedente.

Nel match di primo turno, infatti, la coppia azzurra ha superato il britannico Cameron Norrie e l'australiano Alex De Minaur in tre set, con un decisivo match tie-break (6-4, 4-6, 10-4). Questa vittoria ha confermato la loro capacità di competere ad alti livelli, nonostante la formazione recente.

Il programma del doppio a Montecarlo

L'incontro tra Berrettini/Vavassori e Heliövaara/Patten sarà il terzo e ultimo match in programma sull'EA de Massy per la giornata. L'azione prenderà il via alle ore 11:00 con la sfida tra i tedeschi Krawietz e Puetz contro lo svedese Goransson e lo statunitense King. A seguire, scenderanno in campo gli austriaci Erler e Miedler, che affronteranno i britannici Cash e Glasspool, seconde teste di serie del torneo. Saranno poi gli azzurri a chiudere il programma, promettendo un finale di giornata avvincente.

Oltre all'impegno nel doppio, Matteo Berrettini sarà impegnato anche nel tabellone di singolare, dove affronterà il brasiliano Joao Fonseca. La sua doppia partecipazione sottolinea la sua versatilità e la volontà di mettersi alla prova su più fronti in questo prestigioso torneo.