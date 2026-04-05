Flavio Cobolli si prepara al suo esordio nel prestigioso Masters 1000 di Montecarlo, dove affronterà l'argentino Francisco Comesana nel primo turno. L'incontro è fissato per lunedì 6 aprile sul Court des Princes, come quarto match della giornata, con inizio previsto non prima delle ore 11.00. Prima della sfida tra l'italiano e Comesana, il programma vedrà in campo Rinderknech contro Khachanov, Lehecka contro Nava e Fonseca contro Diallo.

Il ventitreenne romano Flavio Cobolli, attuale numero 13 del ranking mondiale, si troverà di fronte a un avversario impegnativo: Francisco Comesana, venticinquenne argentino, che occupa la posizione numero 27 della classifica ATP.

Questo sarà un confronto inedito, poiché i due tennisti non si sono mai incontrati in precedenza nel circuito maggiore. Il vincitore di questa partita avanzerà ai sedicesimi di finale, dove sfiderà il vincente tra il canadese Shapovalov e il belga Blockx.

Programma e copertura televisiva del torneo

La giornata di lunedì 6 aprile sul Court des Princes prenderà il via dalle ore 11.00, con una serie di incontri che culmineranno con la discesa in campo di Cobolli. Tutti i match del Masters 1000 di Montecarlo saranno trasmessi in diretta televisiva su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Max (canale 205). Il canale specifico per ogni singolo incontro verrà comunicato in mattinata.

Per gli abbonati, sarà disponibile la diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv, mentre una diretta testuale sarà garantita su piattaforme dedicate.

Il torneo monegasco rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione sulla terra rossa europea, con la partecipazione di numerosi tennisti italiani. Tra questi figurano Jannik Sinner, reduce dal successo nel Sunshine Double, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Berrettini, oltre a Flavio Cobolli. La copertura televisiva completa assicura la possibilità di seguire ogni fase della competizione, con approfondimenti e aggiornamenti costanti per non perdere nessun momento saliente.

Il contesto del torneo e la presenza italiana

Il Rolex Monte-Carlo Masters inaugura la stagione europea sulla terra battuta, ospitato dal Monte-Carlo Country Club nel Principato di Monaco.

Oltre a Cobolli, sono cinque gli italiani presenti nel tabellone principale, con Jannik Sinner in evidenza dopo i recenti trionfi. La programmazione televisiva di Sky Sport coprirà tutti i match principali, offrendo anche la possibilità di seguire le semifinali e la finale in chiaro su TV8. Gli appassionati potranno inoltre accedere a contenuti extra e aggiornamenti in tempo reale tramite i canali digitali e i social ufficiali di Sky Sport.

La presenza di Flavio Cobolli tra i protagonisti di questo prestigioso torneo aggiunge un ulteriore motivo di interesse per il pubblico italiano, che potrà seguire da vicino le sue prestazioni contro avversari di alto livello in uno degli scenari più affascinanti del tennis mondiale. La competizione promette spettacolo e grandi emozioni per tutti gli amanti del tennis.