Allan McNish è stato ufficialmente nominato racing director della squadra Audi Formula 1, un ruolo che amplia le sue responsabilità all'interno del comparto motorsport della casa tedesca. L'annuncio, parte di un aggiornamento sulla leadership del team, avrà effetto a partire dal prossimo Gran Premio di Miami.

Ex pilota di Formula 1 e campione del mondo Endurance – con tre vittorie alla 24 Ore di Le Mans e un titolo mondiale – McNish vanta una lunga e proficua carriera con Audi, con cui ha concluso l'attività agonistica nel 2013. Da allora, ha ricoperto incarichi di rilievo come team principal della squadra Audi in Formula E e responsabile del Driver Development Programme, posizione che continuerà a mantenere in parallelo alle sue nuove mansioni.

Il nuovo assetto di Audi in Formula 1

Nel suo nuovo incarico, McNish assumerà la piena responsabilità di tutte le operazioni in pista, subentrando in parte alle mansioni precedentemente gestite dal team principal uscente Jonathan Wheatley. Il suo ampio spettro di competenze includerà la supervisione delle attività sportive, il coordinamento ingegneristico, la gestione dei piloti, la definizione della strategia di gara, le operazioni di garage, le attività mediatiche in pista e la gestione delle relazioni con i partner.

"È un privilegio assumere il ruolo di racing director per l'Audi Revolut F1 Team: questo marchio significa molto per me ed è un onore poter rappresentare Audi e i nostri partner sul palcoscenico più prestigioso del motorsport", ha dichiarato McNish.

Ha aggiunto: "Il progetto che stiamo costruendo è ambizioso e il mio obiettivo sarà garantire che tutte le aree delle nostre operazioni di gara siano al massimo livello competitivo e in costante miglioramento. Insieme al nostro programma di sviluppo piloti, a cui rimango pienamente dedicato, il mio focus sarà sull'implementazione delle basi per il nostro successo, sotto la direzione di Mattia Binotto e del Consiglio di Amministrazione."

Il commento del CEO Mattia Binotto

McNish riporterà direttamente al CEO e team principal Mattia Binotto, che mantiene la responsabilità generale del programma. Binotto ha evidenziato come "Allan porti in questo ruolo una combinazione eccezionale di esperienza in gara, comprensione tecnica e capacità di leadership.

È stato una figura centrale nella struttura motorsport di Audi per molti anni e, nei suoi ruoli all'interno dell'Audi Revolut F1 Team fin dall'inizio, ha avuto un ruolo chiave nella preparazione della squadra per la Formula 1, in particolare per quanto riguarda le partnership tecniche."

Binotto ha inoltre sottolineato che questa nomina rafforza la leadership operativa in pista in una fase cruciale del progetto. "La capacità di Allan di collegare tutte le aree legate alla performance – dalle operazioni sportive allo sviluppo dei piloti – sarà fondamentale mentre continuiamo a costruire la nostra squadra", ha affermato.

La nuova struttura organizzativa entrerà in vigore a partire dal prossimo weekend, in concomitanza con il Gran Premio di Miami, segnando un passaggio significativo per la scuderia tedesca nel suo percorso di crescita in Formula 1.

La carriera di Allan McNish e il suo valore per Audi

La carriera di McNish come pilota è di notevole rilievo, con diciassette partenze in Formula 1 e numerosi successi nelle gare di durata, inclusi più trionfi alla 24 Ore di Le Mans e un titolo mondiale Endurance. La sua vasta esperienza e la profonda conoscenza delle dinamiche di squadra sono considerate un valore aggiunto strategico per Audi in questa fase di consolidamento nel circus della Formula 1.