La seconda giornata degli Europei individuali di judo a Tbilisi ha visto l'Italia impegnata nelle categorie femminili -57 kg, -63 kg e maschili -73 kg. Veronica Toniolo, al rientro da un grave infortunio, è stata eliminata agli ottavi. Carlotta Avanzato rimane l'unica azzurra ancora in gara, mentre in campo maschile, Fabio Basile e Leonardo Valeriani proseguono il loro percorso.

Il percorso di Veronica Toniolo e l'uscita agli ottavi

Il rientro di Veronica Toniolo sul tatami degli Europei di judo era molto atteso, a un anno dall'infortunio subito nella finale dell’Europeo a squadre di Podgorica.

Nonostante l'impegno, l'azzurra è stata eliminata agli ottavi di finale. Il suo tabellone era particolarmente insidioso, con il rischio di incontrare la campionessa del mondo georgiana.

Le speranze azzurre: Avanzato, Basile e Valeriani

Le ambizioni italiane si concentrano ora su Carlotta Avanzato, testa di serie numero sette nei -63 kg, unica rappresentante femminile azzurra ancora in gara. Ai quarti di finale, potrebbe affrontare la forte croata Iva Oberan. Nel settore maschile, Fabio Basile si trova ad affrontare un secondo turno già complicato contro l’esperto kosovaro Gjakova. Leonardo Valeriani, invece, punta a sfruttare un tabellone favorevole che potrebbe condurlo a una semifinale contro il campione olimpico Heydarov.

La giornata si preannuncia cruciale per gli atleti italiani.

Programma e sede degli Europei di judo

Gli Europei individuali di judo 2026 si svolgono a Tbilisi, in Georgia, presso l’Olympic Sport Palace, dal 16 al 19 aprile. La seconda giornata, venerdì 17 aprile, è dedicata alle categorie femminili -57 kg e -63 kg e a quella maschile -73 kg. Le fasi eliminatorie sono iniziate alle ore 8.00, con il "final block" programmato dalle ore 14.00, seguendo il calendario ufficiale della Federazione Italiana Judo.