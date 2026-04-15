I play-in NBA hanno offerto partite intense e risultati a sorpresa, con i Portland Trail Blazers e gli Charlotte Hornets che hanno conquistato l'accesso ai turni successivi, eliminando rispettivamente i Phoenix Suns e i Miami Heat. Portland ha prevalso su Phoenix con il punteggio di 114-110 in trasferta, mentre Charlotte ha superato Miami per 127-126 dopo un tempo supplementare.

Portland: la spettacolare rimonta contro Phoenix

La sfida tra Trail Blazers e Suns è stata segnata da una straordinaria rimonta di Portland. La squadra, guidata da un eccezionale Deni Avdija, autore di 41 punti, 7 rimbalzi e 12 assist, ha ribaltato il risultato dopo essere stata in svantaggio di undici punti nel quarto periodo.

I Suns avevano inizialmente recuperato un deficit, portandosi avanti grazie a Jordan Goodwin. Tuttavia, Avdija ha realizzato il canestro decisivo subendo anche un fallo a soli sedici secondi dalla fine della partita. Jrue Holiday ha fornito un contributo fondamentale con 21 punti. Per i Suns, Jalen Green ha chiuso con 35 punti, mentre Devin Booker ha deluso con 22 punti, senza riuscire a incidere dal perimetro (0 su 2 da tre punti).

La vittoria dei Trail Blazers ha interrotto una lunga assenza dai playoff, durata ben cinque anni. Avdija ha dimostrato la sua importanza segnando 14 punti nel solo quarto periodo. Dopo il vantaggio di undici punti dei Suns all'inizio dell'ultimo quarto, Portland ha messo a segno un parziale di 17-5, con Jerami Grant e Shaedon Sharpe protagonisti nei minuti finali.

Grant ha realizzato due importanti triple, e Sharpe ha convertito i tiri liberi che hanno mantenuto i Trail Blazers in partita. La fase cruciale si è svolta negli ultimi secondi: dopo il canestro di Goodwin per Phoenix, Avdija ha risposto con una penetrazione vincente. Successivamente, Matisse Thybulle ha recuperato un pallone fondamentale che ha permesso a Grant di chiudere con una schiacciata.

I Phoenix Suns avranno un'ultima opportunità di accedere ai playoff affrontando la vincente della partita tra i Los Angeles Clippers e i Golden State Warriors. Per i Suns, oltre a Green e Booker, Dillon Brooks ha aggiunto 20 punti. I Portland Trail Blazers, invece, si preparano ad affrontare i San Antonio Spurs in una serie al meglio delle sette partite.

Charlotte elimina Miami dopo un finale rocambolesco

Anche la partita tra Hornets e Heat ha offerto grande intensità. Charlotte ha eliminato Miami dopo una gara estremamente combattuta, terminata 127-126 ai supplementari. Il protagonista indiscusso è stato LaMelo Ball, autore di 30 punti e 10 assist. L'incontro è stato segnato da un episodio controverso: all'inizio del secondo quarto, Ball è stato coinvolto nella caduta dell'ala degli Heat, Bam Adebayo, che ha riportato un infortunio alla schiena. Gli arbitri hanno dichiarato di non aver potuto rivedere il replay dell'azione, poiché il gioco era proseguito. A seguito di questo incidente, Ball potrebbe essere soggetto a sanzioni da parte della NBA.

Gli Charlotte Hornets affronteranno ora la perdente della sfida tra Philadelphia e Orlando per l'ultimo posto disponibile nei playoff della Eastern Conference, con la prospettiva di un primo turno contro i Detroit Pistons.