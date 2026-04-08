La terza tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026 ha visto il trionfo di Axel Laurance, che si è imposto nella corsa in linea di 152,8 chilometri con partenza e arrivo a Basauri. La vittoria del corridore francese è maturata grazie a una fuga decisiva che lo ha portato a tagliare il traguardo per primo. Nonostante questo successo parziale, la maglia di leader della classifica generale è rimasta saldamente sulle spalle di Paul Seixas, che ha così confermato la sua leadership nella competizione.

La fuga decisiva e la vittoria di tappa

La giornata di gara, interamente disegnata attorno a Basauri, ha presentato un percorso nervoso e impegnativo, caratterizzato da continui saliscendi e tre salite classificate, ideale per attacchi da lontano.

La fuga decisiva ha preso forma nel corso della tappa, e Axel Laurance è riuscito a imporsi in uno sprint a due, precedendo il suo avversario diretto e conquistando la vittoria di tappa con merito.

Classifica generale invariata

Nonostante il successo di Axel Laurance nella frazione odierna, la situazione ai vertici della classifica generale del Giro dei Paesi Baschi 2026 non ha subito variazioni. Paul Seixas ha difeso con successo la sua leadership, mantenendo salda la maglia gialla e confermando il suo solido dominio nella corsa.

Dettagli del percorso e del contesto di gara

La terza tappa, disputata mercoledì 8 aprile 2026, si è snodata su un tracciato di 152,8 chilometri con partenza e arrivo a Basauri.

Il profilo altimetrico sinuoso e impegnativo, con quasi 2.900 metri di dislivello e continui saliscendi, ha reso la corsa nervosa e combattuta fin dall’inizio. Il finale, con un'ascesa cruciale verso Basozelai e arrivo previsto intorno alle 17:20, ha esaltato le caratteristiche dei corridori più aggressivi.