Prende il via la seconda giornata del girone unico della Prima Divisione dei Mondiali femminili di hockey su ghiaccio, un appuntamento cruciale per le Azzurre che scendono in campo contro la Slovacchia. L'incontro, fissato per le ore 12.30, si terrà presso il Vasas Jègcentrum di Budapest, in Ungheria. Dopo un avvio incoraggiante, culminato con la vittoria per 2-1 sulla Norvegia, la nazionale italiana è determinata a compiere un ulteriore passo avanti nel percorso che mira alla tanto agognata promozione.

Le protagoniste in campo e le aspettative

Le atlete, sotto la guida attenta di coach Bouchard, sono chiamate a un impegno di maggiore intensità.

La Slovacchia si preannuncia infatti un avversario ben più ostico rispetto alla Norvegia, richiedendo alle Azzurre di alzare ulteriormente l'asticella delle prestazioni. I riflettori sono puntati su Fantin, la cui doppietta nella sfida d'esordio ha già dimostrato il suo valore e la sua capacità realizzativa. Sarà fondamentale anche il contributo di giocatrici chiave come Abatangelo, Fortino e Stocker, affiancate dall'esperienza della capitana Mattivi, un punto di riferimento per l'intera squadra. La difesa avrà un ruolo cruciale, con gli interventi dell'estremo difensore Fedel che si prospettano decisivi. A completare il quadro delle pedine fondamentali, le giocate e le assistenze di Della Rovere, Justine Reyes e Kayla Tutino, atlete che si sono distinte tra le migliori durante i recenti Giochi di Milano-Cortina, promettono di essere determinanti per l'esito dell'incontro.

La forza delle avversarie e il contesto competitivo

La Slovacchia ha dimostrato la propria forza fin dall'esordio mondiale, demolendo la Cina con un perentorio 7-0. Tra le fila avversarie, spicca il talento di Lucia Haluskova, protagonista con un gol e due assist nella partita inaugurale. Attenzione particolare dovrà essere rivolta anche a Julia Matejkova e Janka Hlinkova, individuate come le principali minacce per la retroguardia italiana. Un dato interessante riguarda la loro partecipazione olimpica: le slovacche non hanno preso parte alle recenti Olimpiadi, essendosi fermate alla seconda fase delle qualificazioni. Nonostante ciò, il ranking mondiale vede le italiane distaccate di appena due posizioni dalle future avversarie.

Questa vicinanza in classifica sottolinea l'equilibrio atteso per l'incontro e ne evidenzia l'importanza strategica in vista dell'obiettivo promozione nel gruppo Mondiale.

Il percorso delle Azzurre: calendario e ambizioni

Il Mondiale di Prima Divisione Gruppo A, ospitato a Budapest dal 12 al 18 aprile, delinea un percorso impegnativo per la nazionale italiana. Dopo l'esordio vittorioso del 12 aprile contro la Norvegia (ore 16.00) e l'attuale sfida con la Slovacchia (13 aprile, ore 12.30), le Azzurre affronteranno un calendario serrato. Il 15 aprile sarà la volta della Francia (ore 19.30), seguita dall'incontro con l'Ungheria il 17 aprile (ore 16.00). La fase a gironi si concluderà il 18 aprile con la partita contro la Cina (ore 12.30).

L'ambizione dichiarata è il "doppio salto" di categoria, un traguardo che porterebbe la nazionale femminile italiana per la prima volta nella sua storia nella prestigiosa Top Division. Questo obiettivo rappresenta una motivazione fortissima per le giocatrici, impegnate a dare il massimo in ogni singola sfida per raggiungere un risultato storico.