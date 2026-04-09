La nazionale femminile italiana si è riunita a Coverciano, dando il via a un intenso periodo di preparazione in vista delle cruciali sfide di qualificazione al Mondiale 2027. Sotto la guida del commissario tecnico Andrea Soncin, il gruppo si concentrerà sui prossimi due impegni internazionali: la trasferta in Serbia, in programma martedì 14 aprile, e la successiva gara in Danimarca, fissata per sabato 18 aprile. L'obiettivo primario è chiaro: conquistare il prezioso pass diretto per il torneo iridato in Brasile. Solo la squadra che si classificherà al primo posto nel proprio girone, infatti, garantirà l'accesso automatico alla competizione, mentre le altre formazioni dovranno affrontare il percorso più arduo degli spareggi.

Tra le ventisette convocate figura anche Marika Massimino, difensore ventiduenne della Ternana Women, alla sua prima storica chiamata in nazionale maggiore. La giovane atleta ha espresso tutto il suo entusiasmo: “È bellissimo e per me un motivo di orgoglio essere qui oggi. Mi trovo con le compagne di nazionale che avevo visto partecipare all’Europeo e al Mondiale: da ognuna cerco di apprendere il più possibile, stando attenta a tutti i particolari. Hanno grande voglia e determinazione”, ha dichiarato Massimino, sottolineando l'atmosfera di impegno e dedizione all'interno del gruppo.

Le sfide decisive per il Mondiale 2027

Il raduno a Coverciano assume un'importanza strategica e un valore fondamentale per le Azzurre, chiamate a recuperare posizioni cruciali all'interno del girone di qualificazione.

La posta in gioco è elevatissima: l'ottenimento del primo posto significherebbe l'accesso diretto alla fase finale del Mondiale in Brasile, evitando così la complessa fase dei playoff, che richiederebbe ulteriori energie fisiche e mentali. Ogni partita diventa un'occasione per consolidare la propria posizione e avvicinarsi all'obiettivo finale.

Il percorso verso il Mondiale 2027

Il cammino di qualificazione della nazionale femminile italiana per il Mondiale di calcio 2027 si inserisce nel più ampio contesto delle qualificazioni UEFA, un percorso che si estende dal 3 marzo al 5 dicembre 2026. Le prime giornate del girone si sono già disputate, con l'apertura il 3 marzo e la seconda giornata il 7 marzo.

Le imminenti gare contro Serbia e Danimarca rappresentano rispettivamente la terza e la quarta giornata di questa fase cruciale. Al termine della fase a gironi, un totale di undici nazionali europee staccheranno il biglietto per la fase finale del Mondiale.