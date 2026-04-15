L'Italia dell'hockey su ghiaccio femminile ha conquistato una vittoria crucialecontro la Francia nella terza giornata del girone unico della prima divisione dei Mondiali. Questo successo, un scontro diretto per la promozione in Top Division, permette alle azzurre di mantenere il comando della classifica a punteggio pieno, dopo i successi su Norvegia (2-1) e Slovacchia (6-4).

Nonostante l'assenza di Matilde Fantin per infortunio, la squadra di Mattivi ha mostrato determinazione. La Francia, con un percorso altalenante (sconfitta 3-2 all'extra time con l'Ungheria, vittoria 4-1 sulla Norvegia), ha rappresentato un esame di maturità per le azzurre, che hanno confermato le brillanti uscite precedenti.

Verso la Top Division

La formazione italiana ha gestito la partita con lucidità, evidenziando solida difesa e capacità di concretizzare. Il gruppo, unito e determinato, mostra una crescita costante, tecnica e mentale, reagendo alle difficoltà e trovando risorse. L'obiettivo della promozione nella Top Division è più vicino; il prossimo impegno sarà decisivo per consolidare la posizione di vertice.

Olimpiadi e momento d'oro

L'hockey su ghiaccio femminile italiano ha celebrato un momento storico: la prima vittoria alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. L'Italia superò la Francia per 4-1, con reti di Tutino, Roccella, Fantin e Della Rovere. Questo trionfo olimpico, disputato a Santagiulia, ha confermato la crescita e la capacità di competere a livello internazionale. I risultati ai Mondiali e l'affermazione olimpica testimoniano il buon momento dell'hockey su ghiaccio femminile italiano, che guarda con fiducia ai futuri appuntamenti.