L’Italia del fioretto maschile ha trionfato nella prova a squadre della Coppa del Mondo di scherma a Il Cairo, riscattando con determinazione la prestazione individuale meno brillante del giorno precedente. La squadra azzurra, composta da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi, ha saputo imporsi con una serie di assalti convincenti, dimostrando la propria forza e coesione nel panorama internazionale della scherma.

Gli azzurri, accreditati della testa di serie numero uno del torneo, hanno beneficiato di un bye al primo turno, entrando in gara direttamente agli ottavi di finale.

Qui hanno affrontato e superato nettamente Cina Taipei con l’eloquente punteggio di 45-20. Nei quarti di finale, la formazione italiana ha mantenuto un ritmo elevato, imponendosi con un altro risultato perentorio, 45-28, contro la Cina. La marcia trionfale è proseguita in semifinale, dove l’Italia ha regolato la Spagna per 45-31, guadagnandosi così l’accesso alla finale contro Hong Kong Cina.

La finale combattuta e il ritorno al successo azzurro

L’ultimo e decisivo atto della competizione ha visto gli azzurri impegnati in un assalto estremamente equilibrato e teso contro Hong Kong Cina. La sfida è rimasta incerta e avvincente fino alle ultime stoccate, con entrambe le squadre che si sono alternate al comando.

Tuttavia, il quartetto italiano ha saputo trovare lo spunto decisivo nei momenti cruciali, chiudendo la finale sul punteggio di 45-43 e conquistando con merito il gradino più alto del podio. Il terzo posto della competizione è stato appannaggio degli Stati Uniti, che hanno avuto la meglio sulla Spagna con il punteggio di 45-34, dopo essere stati sconfitti in semifinale proprio dalla formazione di Hong Kong Cina.

Il contesto della Coppa del Mondo al Cairo

La tappa egiziana della Coppa del Mondo di fioretto si è rivelata un appuntamento cruciale nel calendario internazionale della scherma. Svoltasi presso il complesso indoor dello Stadio Internazionale del Cairo, dal 16 al 19 aprile, la manifestazione ha richiamato circa 220 schermidori e 170 schermitrici da ogni angolo del globo, confermando la sua risonanza e importanza.

Oltre alla trionfale prova a squadre maschile, l'evento ha ospitato le avvincenti competizioni individuali, dove il giapponese Iimura Kazuki si è distinto tra gli uomini e l'italiana Martina Favaretto ha brillato tra le donne, aggiungendo ulteriore prestigio alla manifestazione. Le gare a squadre, in particolare, hanno riaffermato l'importanza strategica di questi confronti ai massimi livelli, offrendo agli atleti preziose opportunità di misurarsi e affinare la propria preparazione in vista dei futuri impegni, inclusi i prossimi appuntamenti olimpici, dove ogni stoccata conta per la qualificazione e la forma fisica.