La Nazionale italiana maschile di hockey su ghiaccio ha affrontato il suo primo test amichevole in vista dei prossimi Mondiali, subendo una sconfitta per 3-2 all’overtime contro l’Austria. L'incontro, disputato alla Vorarlberghalle di Feldkirch, ha visto gli azzurri protagonisti di una rimonta di carattere, riuscendo a pareggiare prima di cedere nel tempo supplementare. Un importante banco di prova a circa un mese dall'inizio del torneo iridato.

La cronaca del match: vantaggio austriaco e reazione azzurra

Il primo periodo si è concluso senza reti.

L'equilibrio è stato rotto nel secondo tempo, quando l'Austria è passata in vantaggio al 26:33 con Nissner, autore poi di una doppietta al 28:04, portando i padroni di casa sul 2-0. L'Italia ha reagito subito: Misley ha accorciato le distanze al 29:22. Nel terzo periodo, la perseveranza azzurra ha permesso a De Luca di ristabilire la parità con una zampata vincente al 54:10, fissando il 2-2 e prolungando la sfida all'overtime.

L'epilogo all'overtime: il gol decisivo dell'Austria

Il tempo supplementare ha determinato l'esito della partita. Dopo quattro minuti di gioco nell'extra time, l'Austria ha trovato il gol della vittoria grazie a una triangolazione tra Zwerger e Wolf, che ha servito Schneider per la rete decisiva.

Il risultato finale di 3-2 ha così concluso il primo test amichevole della Nazionale italiana.

Le prime indicazioni in vista dei Mondiali

Nonostante la sconfitta, l'amichevole contro l'Austria ha fornito indicazioni positive per la Nazionale italiana. Gli uomini guidati dal coach Jukka Jalonen hanno mostrato un impatto pregevole sul ghiaccio, un aspetto incoraggiante dato che la preparazione ai Mondiali è ancora agli inizi. Il raduno era iniziato il 12 aprile a Bolzano, e questo incontro alla Vorarlberghalle di Feldkirch ha segnato il primo dei sette test preparatori previsti per gli azzurri in vista dell'appuntamento iridato.