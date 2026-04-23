La stagione internazionale del triathlon entra nel vivo con la tappa di Samarcanda, in Uzbekistan, che segna il ritorno delle World Series dopo il rinvio dell'appuntamento inaugurale di Abu Dhabi. L'evento rappresenta un momento cruciale per valutare i valori in campo tra i migliori atleti del panorama mondiale e vede la partecipazione di un nutrito gruppo di italiani determinati a lasciare il segno.

Per i colori azzurri, scenderanno in gara Alessio Crociani e Nicola Azzano tra gli uomini, mentre al femminile toccherà a Bianca Seregni e Ilaria Zane.

I nostri portacolori si confronteranno con una concorrenza di altissimo livello, tipica di ogni tappa delle World Series, con l'obiettivo di inserirsi tra i protagonisti e accumulare punti preziosi per la stagione.

I protagonisti della tappa di Samarcanda

La gara femminile vedrà al via la campionessa del mondo Lisa Tertsch, affiancata dalle connazionali Tanja Neubert, Nina Eim, Annika Koch e Laura Lindermann. Tra le principali rivali figurano le francesi Cassandre Beaugrand e Lonie Periault, oltre alla britannica Beth Potter. In campo maschile, invece, occhi puntati sull'australiano Matt Hauser, campione del mondo in carica, e sul suo connazionale Alex Yee, campione olimpico. Non mancheranno il francese Leon Bergere, campione del mondo 2022, il brasiliano Miguel Hidalgo, il portoghese Vasco Vilaca e il tedesco Henry Graf.

La tappa di Samarcanda si svolgerà presso il nuovo complesso Silk Road Samarkand e prevede un triathlon sulla distanza olimpica: 1.500 metri di nuoto in uno specchio d'acqua artificiale, 40 chilometri in bicicletta e 10 chilometri di corsa, tutti all'interno della struttura. Si tratta della prima volta che la città uzbeka ospita un evento delle World Series, dopo aver già accolto due World Triathlon Cup nel 2024 e 2025.

Il calendario delle World Series e la partecipazione internazionale

Oltre agli atleti italiani, la gara vedrà la partecipazione di nove statunitensi, tra cui la campionessa olimpica Gwen Jorgensen e Taylor Spivey, argento nella staffetta mista a Parigi 2024. La manifestazione ospiterà anche una World Triathlon Para Cup, con la presenza di atleti paralimpici di livello internazionale.

L'appuntamento di Samarcanda rappresenta la prima delle tappe chiave prima dell'inizio del periodo di qualificazione olimpica per Los Angeles 2028, che scatterà dopo la tappa di Yokohama.

Il calendario delle World Series 2026 proseguirà con gli appuntamenti di Yokohama, Alghero, Quiberon, Amburgo, Londra, Weihai, Karlovy Vary e il gran finale di Pontevedra. Gli appassionati potranno seguire le gare in diretta e on demand su TriathlonLive.tv, con la partenza fissata per sabato 25 aprile alle ore 13 locali.