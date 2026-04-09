Il badminton è a un passo da una potenziale rivoluzione regolamentare. La Federazione Internazionale di Badminton (BWF) sta infatti valutando l’introduzione di un nuovo sistema di punteggio, che modificherebbe significativamente il formato delle partite. La proposta centrale prevede incontri giocati al meglio di tre set, con ciascun set che si concluderebbe al raggiungimento dei 15 punti, in netta differenza rispetto all’attuale standard di 21 punti.

Questa iniziativa mira a rendere le partite più dinamiche e a tutelare la salute dei giocatori, un aspetto fondamentale per la sostenibilità a lungo termine dello sport.

La BWF ha avviato una fase di consultazione pubblica, invitando gli appassionati e tutti gli stakeholder a esprimere il proprio parere su questa importante modifica. Il termine ultimo per partecipare alla consultazione è fissato per il 15 aprile. La decisione finale spetterà ai membri della Federazione, che voteranno la proposta durante l’Assemblea Generale Annuale della BWF, in programma il 25 aprile a Horsens, in Danimarca. Se approvato, il nuovo regolamento entrerà ufficialmente in vigore il 4 gennaio 2027.

Obiettivi del nuovo sistema di punteggio

Il modello proposto, noto come 3x15, è stato ideato con l’intento di allineare meglio il badminton alle esigenze attuali, sia del pubblico che delle trasmissioni televisive.

La Federazione sottolinea come questa formula consentirebbe di ridurre l’intenso sforzo fisico richiesto agli atleti, diminuendo di conseguenza il rischio di infortuni e favorendo carriere sportive più lunghe e sostenibili. La BWF è convinta che questo sistema possa offrire «una base solida e sostenibile per il futuro dello sport», riaffermando il proprio impegno verso l’innovazione e il benessere dei giocatori. È stata inoltre presa in considerazione, come alternativa, l’opzione di disputare partite al meglio di cinque set da undici punti ciascuno.

Il percorso decisionale e le tempistiche

Il processo che porterà alla potenziale adozione del nuovo sistema di punteggio è ben definito. Dopo la fase di consultazione pubblica, che si concluderà il 15 aprile, la proposta sarà sottoposta al voto dei membri durante l’Assemblea Generale Annuale del 25 aprile a Horsens.

L’eventuale approvazione segnerà un cambiamento epocale per il badminton, con l’entrata in vigore del regolamento fissata per il 4 gennaio 2027. Questo iter decisionale riflette la volontà della BWF di coinvolgere attivamente la comunità del badminton in una scelta così rilevante.

Contesto e fasi di sperimentazione

La discussione su un cambio di regolamento non è nuova. Già nel novembre 2024, il Consiglio della BWF aveva individuato il sistema 3x15 (con setting a 21 punti) come l’alternativa preferita, dando il via a una serie di test pratici. Questi esperimenti si sono svolti tra aprile e settembre/ottobre 2025, coinvolgendo diversi tornei a livello continentale, nazionale e di Grado 3. L’analisi approfondita dei dati di gioco raccolti durante queste sperimentazioni ha fornito indicazioni significative.

È emerso che il modello 3x15 è in grado di garantire partite più intense, caratterizzate da un minor numero di scambi prolungati, una maggiore suspense e una durata complessiva più prevedibile. Questi fattori sono stati ritenuti cruciali non solo per la salute degli atleti, ma anche per una gestione più efficiente del calendario delle competizioni. Sulla base dei risultati di questi test e dei sondaggi condotti tra gli stakeholder, il Consiglio della BWF ha quindi deciso di proporre formalmente il sistema all’Assemblea Generale del 2026, culminando nella votazione prevista per il prossimo 25 aprile.