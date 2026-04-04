Sei atleti azzurri sono pronti a rappresentare l’Italia agli Europei individuali di badminton 2026, in programma a Huelva, in Spagna. La spedizione italiana, che vede protagonisti Giovanni Toti, Fabio Caponio, Yasmine Hamza, Gianna Stiglich, Martina Corsini ed Emma Piccinin, prenderà il via lunedì 6 aprile per concludersi domenica 12 aprile. Le gare si svolgeranno presso il Palacio de Deportes Carolina Marin, un impianto intitolato alla leggenda iberica del badminton recentemente ritiratasi dall’attività agonistica. La delegazione azzurra si presenta con sei atleti qualificati nei tabelloni principali, un segnale della costante crescita del movimento nazionale.

L’Italia sarà presente in tre delle cinque categorie previste dalla manifestazione: il singolare maschile, il singolare femminile e il doppio femminile. Nel singolare maschile, due atleti partiranno dai trentaduesimi di finale. Giovanni Toti, numero 20 del seeding, affronterà lunedì 6 aprile l’inglese Cholan Kayan. Martedì 7 aprile, Fabio Caponio, testa di serie numero 21, sfiderà l’israeliano Misha Zilberman. Anche nel singolare femminile le azzurre saranno due: Yasmine Hamza, numero 18 del tabellone, incrocerà la slovena Anja Blazina martedì 7 aprile nei trentaduesimi. Gianna Stiglich, testa di serie numero 31, entrerà in gara direttamente nei sedicesimi, dove mercoledì 8 aprile affronterà l’ucraina Polina Buhrova.

Le sfide degli azzurri a Huelva

Oltre ai singolari, l’Italia schiererà una coppia nel doppio femminile. Martina Corsini ed Emma Piccinin, qualificate come numero 17 del tabellone, incontreranno martedì 7 aprile le inglesi Lisa Curtin e Sian Kelly nei sedicesimi di finale. È da notare che non ci saranno rappresentanti italiani nel doppio maschile e nel doppio misto, come confermato dalle liste ufficiali dei partecipanti alla rassegna continentale.

Il percorso della spedizione italiana

La presenza di sei atleti azzurri nei tabelloni principali degli Europei di Huelva evidenzia la costante crescita del badminton nazionale. Gli atleti si sono guadagnati l’accesso a questa prestigiosa competizione grazie ai risultati ottenuti nel corso della stagione.

La squadra si presenta competitiva e motivata a lasciare il segno in una rassegna continentale che rappresenta un’occasione cruciale di confronto con i migliori interpreti europei della disciplina. Sarà inoltre un significativo banco di prova per valutare il livello raggiunto dagli azzurri in vista dei prossimi impegni internazionali.