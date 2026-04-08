Si è conclusa prematuramente l'avventura di Gianna Stiglich agli Europei individuali 2026 di badminton, in corso al Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva, in Spagna. L'atleta italiana, impegnata nel tabellone del singolare femminile, è stata eliminata nei sedicesimi di finale dalla testa di serie numero sei, l'ucraina Polina Buhrova. La Buhrova si è imposta nettamente con il punteggio di 21-12 e 21-10, in un match durato complessivamente 31 minuti.

La Stiglich aveva beneficiato di un bye al primo turno, accedendo direttamente ai sedicesimi.

Nel primo set, la Buhrova ha preso subito il controllo del gioco, costruendo progressivamente un vantaggio decisivo che le ha permesso di chiudere la frazione sul 21-12 in 16 minuti. Anche nel secondo parziale, l'atleta ucraina ha imposto il proprio ritmo sin dalle prime battute, portandosi rapidamente sull'8-2 e amministrando con sicurezza il vantaggio fino al definitivo 21-10, maturato in un quarto d'ora di gioco.

Gli altri azzurri in gara agli Europei

Con l'uscita di scena di Stiglich, la presenza italiana nella manifestazione continentale si riduce. L'Italia era rappresentata nel singolare femminile anche da Yasmine Hamza, impegnata nei trentaduesimi contro la slovena Anja Blazina. Nel doppio femminile, la coppia formata da Martina Corsini ed Emma Piccinin ha affrontato le inglesi Lisa Curtin e Sian Kelly.

Per quanto riguarda il singolare maschile, erano in gara Giovanni Toti e Fabio Caponio, che hanno sfidato rispettivamente l'inglese Cholan Kayan e l'israeliano Misha Zilberman.

Il contesto degli Europei di Huelva

Gli Europei individuali 2026 di badminton si tengono presso il Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva, una struttura intitolata alla celebre atleta spagnola, ritiratasi di recente dall'attività agonistica. La manifestazione, in programma dal 6 al 12 aprile, vede la partecipazione complessiva di sei atleti italiani, distribuiti tra le categorie di singolare maschile, singolare femminile e doppio femminile, a testimonianza della crescente importanza del movimento nazionale in questa disciplina.