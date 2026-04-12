I Campionati Europei individuali di badminton 2026, ospitati al Palacio de Deportes Carolina Marín di Huelva, in Spagna, hanno assegnato i primi due prestigiosi titoli. Le sorelle bulgare Gabriela e Stefani Stoeva hanno trionfato nel doppio femminile, mentre la coppia danese formata da Mathias Christiansen e Alexandra Bøje ha conquistato l'oro nel doppio misto, segnando l'inizio di una rassegna continentale ricca di emozioni e sfide.

Le sorelle Stoeva dominano il doppio femminile

Nel torneo di doppio femminile, il pronostico della vigilia è stato pienamente rispettato.

Le bulgare Gabriela e Stefani Stoeva, accreditate come prime teste di serie, hanno dimostrato la loro indiscussa superiorità sul campo. Hanno superato in finale le avversarie turche Bengisu Ercetin e Nazlıcan Inci, quarte teste di serie, con un punteggio netto di 21-11 e 21-17. La partita, durata circa quaranta minuti, ha evidenziato la strategia impeccabile e la potenza delle sorelle Stoeva, che con questa vittoria aggiungono un altro oro europeo al loro già impressionante palmarès. Questo successo le porta a un totale di cinque ori e due argenti a livello continentale, cementando la loro reputazione come una delle coppie più dominanti e vincenti nella storia degli Europei di badminton.

Christiansen e Bøje: un primo storico oro nel doppio misto

Anche il doppio misto ha visto l'affermazione di una coppia di vertice. I danesi Mathias Christiansen e Alexandra Bøje, secondi nel seeding, hanno saputo imporsi con determinazione nella finale. Hanno sconfitto gli inglesi Callum Hemming ed Estelle van Leeuwen con un punteggio di 21-19 e 21-14, al termine di un incontro durato quarantacinque minuti. Per Christiansen e Bøje, questa vittoria rappresenta un momento significativo e un traguardo importante: è il loro primo titolo europeo, un oro che arricchisce la loro collezione di medaglie continentali e consolida ulteriormente la posizione della Danimarca come nazione di spicco nel badminton.

Questo trionfo sottolinea la loro crescita costante e la capacità di raggiungere il gradino più alto del podio in una competizione così prestigiosa.

La giornata di gare non si è limitata all'assegnazione di questi due titoli iniziali. Ha infatti delineato anche le finali delle altre categorie, promettendo ulteriori sfide avvincenti e di alto livello. Atleti di spicco provenienti da nazioni come Francia, Danimarca, Scozia e Inghilterra si preparano ora a contendersi i restanti titoli continentali. L'evento continua a catturare l'attenzione degli appassionati, confermando il crescente interesse e il prestigio del badminton a livello europeo e internazionale.