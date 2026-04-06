Esordio vincente per Giovanni Toti ai Campionati Europei di badminton 2026, in corso al ‘Palacio de Deportes Carolina Marín’ di Huelva, Spagna. L’atleta bresciano, unico italiano, ha conquistato l’accesso ai sedicesimi di finale del singolare maschile, confermando il suo valore internazionale.

Il venticinquenne di Chiari, primo italiano a qualificarsi per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, ha superato l’inglese Cholan Kayan in una sfida combattuta, conclusa al terzo set con il punteggio di 2-1 (21-10, 14-21, 21-17). Dopo aver dominato il primo set, Toti ha subito il ritorno dell’avversario nella seconda frazione.

Nel set decisivo, l’azzurro ha reagito con un parziale di 5-0 (da 8-7 a 13-7), prendendo il largo e respingendo i tentativi di rimonta del britannico, numero 148 del ranking mondiale.

Il successo di Toti e la crescita del badminton azzurro

La vittoria di Giovanni Toti è un segnale importante per il badminton italiano. La spedizione azzurra a Huelva conta su sei atleti qualificati nei tabelloni principali, a dimostrazione della costante crescita della disciplina. Oltre a Toti, partecipano Fabio Caponio, Yasmine Hamza, Gianna Stiglich, Martina Corsini ed Emma Piccinin. L’Italia è presente in tre categorie: singolare maschile, singolare femminile e doppio femminile. L’accesso di Toti ai sedicesimi di finale conferma la competitività della squadra.

Prossimi impegni e prospettive future

Il cammino di Giovanni Toti proseguirà nei sedicesimi di finale contro l’israeliano Daniil Dubovenko, numero 68 del ranking mondiale. Questa sfida è un ulteriore banco di prova per il bresciano, che ha già dimostrato di competere ad alti livelli. La presenza di sei azzurri agli Europei di Huelva evidenzia il momento positivo del badminton italiano, offrendo agli atleti l’opportunità di confrontarsi con i migliori interpreti europei. La rassegna continentale si concluderà domenica 12 aprile, un’occasione cruciale per valutare il livello raggiunto in vista dei futuri impegni internazionali.