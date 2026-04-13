Francesco Bagnaia, pilota del team Ducati Factory e prossimo al passaggio in Aprilia, ha tracciato un bilancio lucido e realistico della sua stagione MotoGP 2026. Dopo le prime tre gare disputate in Thailandia, Brasile e Texas, il campione ha ammesso di sentirsi «fuori dalla corsa al titolo» a causa di una marcata mancanza di costanza. Nonostante i progressi evidenti rispetto al 2025, il feeling con la sua GP26 non si è ancora rivelato sufficiente per garantire una competitività stabile e duratura.

Bilancio e le sfide iniziali del campionato

Analizzando lo scenario generale, Bagnaia ha osservato come «tutti i costruttori abbiano fatto grandi progressi», rendendo il campionato «molto più aperto rispetto al passato».

Tuttavia, per la sua squadra, le difficoltà persistono. Il problema cruciale, ha sottolineato, risiede nella regolarità delle prestazioni. «Per il momento, sono un po’ fuori dalla lotta per il titolo perché abbiamo bisogno di essere più costanti», ha dichiarato il pilota, evidenziando la necessità di trovare maggiore equilibrio e continuità.

Le difficoltà tecniche nell'ultima gara

Le problematiche si sono manifestate in modo evidente durante l'ultima gara negli Stati Uniti. Già dal warm-up, Bagnaia ha riscontrato serie difficoltà: «Percepivo la moto molto più pesante e ho faticato a mantenere la stessa velocità in ingresso di curva rispetto al resto del weekend». L'inizio della gara ha confermato queste sensazioni negative: «Poi, appena ho iniziato la gara, ho sentito che non stavo bene.

Il grip posteriore era un po’ più debole, forse a causa delle condizioni, e ho iniziato ad avere parecchie difficoltà», ha spiegato, descrivendo una situazione complessa che ha compromesso la sua performance.

La gestione degli pneumatici e il lavoro di squadra

Un aspetto particolarmente critico è emerso nella gestione degli pneumatici, che Bagnaia ha definito «strana». Tradizionalmente, i piloti Ducati sono stati riconosciuti per la loro abilità in questo campo, e la moto stessa è sempre stata molto delicata con la gomma posteriore. Ora, però, la situazione è cambiata: «Ora, però, non ci riusciamo più, o almeno io faccio davvero fatica ad essere costante, ad arrivare alla fine della gara con buone possibilità di lottare».

Nonostante le sfide, il pilota ha riconosciuto l'impegno del suo team: «Bisogna però dire una cosa: stiamo lavorando molto e, secondo me, stiamo davvero facendo progressi. Penso che questo weekend e quello di Goiania siano stati positivi per quanto riguarda il lavoro che abbiamo svolto. Ci manca qualcosa e dobbiamo soprattutto capire cosa», ha affermato, esprimendo fiducia nel processo di miglioramento.

Prospettive future e il confronto con la concorrenza

Guardando al prossimo appuntamento, il Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera, Bagnaia ha evidenziato un'esigenza fondamentale: «Jerez de la Frontera è una pista dove è assolutamente necessario che la moto giri bene, e questo ci manca molto».

Per affrontare questa lacuna, sono previsti test importanti: «Sicuramente proveremo qualcosa di importante durante i test». Il confronto con la concorrenza è un altro punto dolente: «In questo momento in Aprilia fanno un po’ quello che vogliono e noi siamo un po’ limitati nelle nostre prestazioni perché non possiamo spingere al 100%», ha concluso, sottolineando un divario di potenziale che il team Ducati è determinato a colmare.