Tommaso Bambagioni, giovane talento classe 2005 e originario di Grosseto, si sta affermando con prepotenza come uno dei nomi più promettenti nel panorama ciclistico italiano. Questo inizio di stagione 2026 lo vede protagonista indiscusso, con il corridore del Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone che ha già collezionato risultati di alto profilo, ponendosi tra i principali attori della categoria Under 23.

Il finale di marzo e l’inizio di aprile sono stati per Bambagioni un periodo di grande successo: ha conquistato la vittoria alla Coppa Fiera di Mercatale, si è classificato al secondo posto al Trofeo Piva e ha ottenuto un prestigioso terzo posto al Giro del Belvedere, una gara vinta da Lorenzo Finn.

Queste performance non solo confermano la sua costante crescita come scalatore, ma dimostrano anche la sua capacità di competere ad alti livelli, come evidenziato dalla top-10 di tappa raggiunta alla Settimana Internazionale Coppi e Bartali, confrontandosi con atleti élite.

Ambizioni future e il sogno del World Tour

Nel corso di una recente intervista, Tommaso Bambagioni ha condiviso il suo momento di forma eccezionale, le sue ambizioni per il futuro e l'importanza del lavoro svolto con il Team Technipes. Il giovane ciclista toscano non nasconde il suo grande obiettivo: approdare nel World Tour, il massimo circuito professionistico del ciclismo mondiale. Questo traguardo rappresenta la naturale evoluzione di un percorso caratterizzato da impegno costante e risultati concreti.

"Il sogno di una chiamata nel World Tour è sempre presente, ma resto concentrato sulle gare e sulla crescita con la mia squadra", ha affermato Bambagioni, evidenziando la sua determinazione e il suo approccio pragmatico.

La Maglia Azzurra e nuove sfide internazionali

Per Bambagioni si prospetta ora una tappa fondamentale nel suo percorso sportivo: vestirà la Maglia Azzurra al Tour of the Alps. Sarà guidato dal tecnico Marino Amadori in questa importante competizione internazionale. La convocazione in nazionale è un ulteriore riconoscimento del valore espresso dal corridore in questi mesi e un'opportunità preziosa per confrontarsi con i migliori talenti internazionali. Il percorso di crescita di Bambagioni è seguito con grande attenzione sia dagli appassionati che dagli addetti ai lavori, che lo considerano uno dei prospetti più interessanti per il futuro del ciclismo italiano.

Analizzando più a fondo le sue recenti prestazioni, il terzo posto al Giro del Belvedere è giunto in una gara particolarmente impegnativa, dominata da Lorenzo Finn che ha tagliato il traguardo in solitaria. Nonostante ciò, Bambagioni ha saputo gestire al meglio la volata del gruppo degli inseguitori, confermando la sua competitività anche nelle corse più prestigiose del calendario giovanile. Il suo nome si è ormai stabilmente consolidato tra i migliori della categoria, grazie ai brillanti risultati ottenuti nelle ultime settimane.