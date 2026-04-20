Tommaso Bambagioni, giovane promessa del ciclismo italiano e portacolori del Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone, ha recentemente condiviso le sue ambizioni, i risultati ottenuti e le prospettive future. Il ciclista grossetano, classe 2005, ha evidenziato un avvio di stagione particolarmente positivo, sia per sé che per la squadra: «La stagione è iniziata bene. Era comunque nell’aria e si percepiva un inizio di stagione, forse non così, ma comunque brillante. Ci siamo preparati bene, abbiamo fatto un mese positivo in Spagna e tutta la squadra sentiva di poter andare forte».

Il ciclista si è dichiarato soddisfatto dei risultati personali, tra cui la vittoria alla Coppa Fiera di Mercatale e i podi conquistati al Trofeo Piva e al Giro del Belvedere. «Anche io vedevo che la condizione era buona e lo è tuttora. Venivo dalla vittoria a Mercatale e non mi aspettavo di fare podio nella due giorni del Trofeo Piva e al Giro del Belvedere. Nel complesso non mi posso certo lamentare». Bambagioni ha inoltre sottolineato come le esperienze al Giro di Sardegna e alla Settimana Internazionale Coppi & Bartali, gare contro i professionisti, abbiano affinato la sua preparazione: «Forse gli ottimi risultati che ho fatto tra Mercatale, Piva e Belvedere sono dovuti proprio a queste due gare contro i professionisti.

Evidentemente mi hanno messo in una forma ancor più rifinita. Ci siamo difesi anche come squadra, io ho fatto ottavo in una tappa della Coppi&Bartali e penso proprio che siamo pronti per esperienze più grandi».

La Nazionale U23 e il Tour of the Alps

Il talento toscano ha recentemente ottenuto la convocazione nella Nazionale Under 23, un traguardo che definisce un grande onore e motivo di emozione. «Sono contento. Parlando con Amadori ho capito che si aspettano tanto da me. Saremo ad un livello più alto e ci sarà da faticare, ma penso che potremo fare bene». L’attenzione si sposta ora sul Tour of the Alps, una delle prove più impegnative del calendario. «Non parto con grosse aspettative, dato che corse di così alto livello e durezza non le ho mai affrontate.

A parte la prima tappa, che avrà 1800 metri di dislivello, dopo si farà sempre di più. Proprio per questa durezza, molti affrontano il Tour per prepararsi al meglio al Giro d’Italia, anche perché simula un po’ l’ultima settimana della Corsa Rosa. Io darò il massimo e forse anche di più, anche se so che livello e percorso così non li ho mai affrontati. Sarà un palcoscenico in cui mi dovrò confermare e capirò a che livello personale sarò».

Caratteristiche, ispirazioni e sogni nel cassetto

Bambagioni si descrive come «uno scalatore abbastanza veloce per gruppetti ristretti», pur riconoscendo di dover ancora testare le sue potenzialità sulle salite più lunghe. «Nelle salite lunghe non so ancora come potrò andare.

Anche nel Giro di Sardegna, nella tappa regina, sono rimasto davanti fino all’ultima salita, poi sono stato staccato da 15 corridori. Si vedrà come mi comporterò nelle salite lunghe contro i migliori del mondo e scoprirò di più le mie caratteristiche». Tra le sue ispirazioni, menziona Alaphilippe. Riguardo al collega Lorenzo Finn, con cui ha corso tra gli juniores, Bambagioni ne appoggia la scelta: «Penso che la sua scelta sia positiva e la appoggio pienamente. Ha voluto correre due anni nella Continental togliendosi soddisfazioni nelle corse alla sua portata, quindi facendo il calendario del World Tour e così si può misurare con i grandi. Io al suo posto avrei fatto la stessa cosa, poi lui fa tutto con la maglia da campione del mondo».

Sul francese Paul Seixas, il giovane ciclista è perentorio: «Credo che nel World Tour sia il secondo fenomeno. Con quelle gambe e quel motore è inutile correre con gli U23, ma come lui ce n’è solo uno (Pogacar, ndr)».

Il calendario di Bambagioni si preannuncia fitto: dopo alcune gare Under 23 in Italia, affronterà una due giorni nelle Ardenne in Belgio e una gara a tappe in Francia, prima del Giro d’Italia Under 23. Le sue ambizioni per il futuro sono chiare: «A breve termine vorrei passare professionista prima o poi, dopotutto a 21 anni in questo ciclismo sei già ad una età avanzata. A lungo termine? Vincere una grande gara, quindi una Classica o magari una tappa a Giro o Tour».

La prima vittoria Under 23 a Mercatale

La recente affermazione di Bambagioni alla Coppa Fiera di Mercatale Valdarno segna un punto di svolta nella sua giovane carriera. In una gara dal percorso impegnativo, con una media superiore ai 41 km/h, il ciclista grossetano ha ottenuto la sua prima vittoria tra gli Under 23, imponendosi con una progressione decisiva sull’arrivo in salita. Questo successo, giunto dopo l’ottavo posto nella prima tappa della Coppi & Bartali, conferma l’eccellente stato di forma dell’atleta e la sua crescente rilevanza anche per la Nazionale Under 23.