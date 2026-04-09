Il Barcellona ha ufficialmente presentato un reclamo formale alla UEFA in seguito a un episodio arbitrale controverso che ha segnato la gara d’andata dei quarti di finale di Champions League. La partita, disputata in casa, ha visto i blaugrana soccombere per 0-2 contro l’Atlético Madrid. Il club catalano sostiene che l’arbitraggio sia stato palesemente contrario al regolamento, influenzando in modo diretto e significativo l’andamento e il risultato finale dell’incontro.

L'episodio chiave e la reazione in campo

L’incidente che ha scatenato le proteste si è verificato al decimo minuto della ripresa.

In quell'occasione, il portiere Juan Musso ha effettuato un rinvio, e il pallone è stato intercettato da Marc Pubill, che lo ha raccolto con la mano all’interno dell’area di rigore. Nonostante la chiara infrazione, l’arbitro rumeno Istvan Kovacs ha scelto di non fischiare il fallo. Anche il sistema di assistenza video, il VAR, non è intervenuto per segnalare l’irregolarità, generando una forte e immediata reazione di rabbia tra i giocatori e lo staff tecnico del Barcellona.

Nel corso della conferenza stampa post-partita, l’allenatore Hansi Flick ha espresso tutta la sua incredulità e frustrazione per l’accaduto. "Non ci posso credere", ha dichiarato Flick con veemenza. "Il portiere ha calciato, il giocatore ha fermato la palla con la mano e poi il gioco è ripreso.

Per me è un cartellino rosso. Forse un secondo giallo, quindi rosso, e un rigore. Un episodio che avrebbe potuto cambiare completamente la partita e il suo esito". Le sue parole hanno sottolineato la percezione di un grave torto subito.

Le richieste del club alla UEFA

Attraverso il reclamo formale, il Barcellona ha avanzato richieste precise alla UEFA. Il club sollecita un’indagine approfondita sull’episodio, chiedendo altresì l’accesso completo alle comunicazioni intercorse tra l’arbitro e gli ufficiali del VAR. Tra le richieste figurano anche un riconoscimento ufficiale dell’errore arbitrale e l’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili. L’attenzione è ora rivolta alla partita di ritorno, in programma il 14 aprile a Madrid, che si preannuncia carica di tensione dopo questi sviluppi.

La posizione ferma della dirigenza blaugrana

La dirigenza del Barcellona ha espresso una posizione ferma e decisa. Il presidente Rafa Yuste ha chiarito che il club non intende rimanere inerte di fronte a episodi arbitrali che, a suo dire, tendono a ripetersi. Yuste ha manifestato il suo stupore per il fatto che, nonostante le avanzate tecnologie a disposizione, un’azione così evidente non sia stata rilevata e sanzionata. Ha inoltre ribadito l’importanza cruciale di presentare questa denuncia, considerandola un passo necessario per promuovere miglioramenti nel sistema arbitrale.

Dalla società è emerso un ulteriore commento che evidenzia la gravità attribuita al caso: "Non stiamo parlando di tre punti, ma di una competizione molto importante come la Champions League".

Questa dichiarazione sottolinea come il Barcellona consideri l'episodio non un semplice errore di campo, ma un fatto con ripercussioni significative su una delle massime competizioni calcistiche europee, giustificando pienamente la decisione di procedere con il reclamo.